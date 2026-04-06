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देहरादून में होगी पीएम मोदी की विशाल जनसभा, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कैसी है तैयारियां

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. जिसके चलते शासन- प्रशासन के स्तर से तैयारियां तेज कर दी गई है. इस दौरे में पीएम मोदी जहां एक ओर दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे तो वहीं, दूसरी ओर देहरादून के गढ़ीकैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जिसको लेकर महिंद्रा ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है. पीएम के दौरे में अब महज एक हफ्ते का ही वक्त बचा है. ऐसे में जनसभा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है. यही वजह है कि समय-समय पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते रहते हैं. करीब 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड आए थे. उस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने एफआरआई परिसर में राज्य के विकास के लिए 8,140 करोड़ से अधिक की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था.

महिंद्रा ग्राउंड से पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियों पर ग्राउंड रिपोर्ट (वीडियो- ETV Bharat)

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का होगा शुभारंभ: इसके साथ ही विकसित उत्तराखंड के लिए कई मंत्र दिए थे. ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तराखंड आ रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड वासियों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे समर्पित करेंगे. साथ ही तमाम योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे. तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने के साथ ही उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद मां डाट काली माता के दर्शन भी करेंगे.