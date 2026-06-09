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फायर सीजन खत्म होने से पहले तबादलों पर होमवर्क, 12 जून को होगा CSB में मंथन

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. प्रदेश में वनाग्नि सीजन अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ है, लेकिन विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादलों को लेकर शासन स्तर पर मंथन तेज हो गया है. जानकारी के अनुसार डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (CF) स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर ली गई है. अब इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए 12 जून को सिविल सर्विस बोर्ड (CSB) की बैठक आयोजित की जाएगी.

वन विभाग के प्रशासनिक ढांचे में डीएफओ का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी भी वन प्रभाग की पूरी जिम्मेदारी डीएफओ के कंधों पर होती है. वन संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, वनाग्नि नियंत्रण, अवैध कटान की रोकथाम और विभागीय योजनाओं के संचालन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां डीएफओ के पास होती हैं. ऐसे में इन पदों पर होने वाले तबादले पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं. इस बार तबादलों की प्रक्रिया पर काफी पहले से काम शुरू कर दिया गया था. वनाग्नि सीजन के दौरान अधिकारियों के प्रदर्शन, प्रशासनिक जरूरतों और विभिन्न प्रभागों की आवश्यकताओं का आकलन किया गया.

इसके बाद संभावित तबादला सूची तैयार करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया गया. अब इस पूरी कवायद को अंतिम रूप देने के लिए सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक बुलाई गई है. शासन द्वारा 12 जून को प्रस्तावित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद वर्धन करेंगे. बैठक में प्रमुख सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि इसी बैठक में विभिन्न वन प्रभागों में तैनात डीएफओ और सीएफ स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

राज्य के कई महत्वपूर्ण वन प्रभाग इस तबादला सूची के दायरे में आ सकते हैं. देहरादून वन प्रभाग, मसूरी वन प्रभाग, चकराता वन प्रभाग और टिहरी वन प्रभाग में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. इसके अलावा कुमाऊं मंडल के महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में भी प्रशासनिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी वन प्रभागों में तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव हो सकता है.वन विभाग के जानकारों का मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक संतुलन बनाने की कोशिश की जा सकती है.

कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने एक ही स्थान पर लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है. ऐसे मामलों में शासन आमतौर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण को आवश्यक मानता है. कुमाऊं क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण वन प्रभागों पर शासन की नजर बनी हुई है. विशेष रूप से तराई पश्चिम, तराई पूर्वी और तराई केंद्रीय वन प्रभाग प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों में गिने जाते हैं. इन क्षेत्रों में वन संरक्षण के साथ-साथ वन्यजीव प्रबंधन और राजस्व से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं.