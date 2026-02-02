ETV Bharat / state

मंच सजेगा, झंडे लहराएंगे, गुरुजी के बिना पहली बार होगा झामुमो का स्थापना दिवस!

धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी जोरों पर है.

Preparations underway for Jharkhand Mukti Morcha foundation day in Dhanbad
धनबाद में झामुमो के स्थापना दिवस की तैयारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 2, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. 4 फरवरी 1972 को इसी मैदान में शिबू सोरेन, बिनोद बिहारी महतो और एके राय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी. हर वर्ष यहां पार्टी की ओर से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाता रहा है.

कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो यह परंपरा लगातार निभाई जाती रही है. इस बार का स्थापना दिवस समारोह खास होने के साथ-साथ भावनात्मक भी है. पहली बार मंच पर पार्टी के संस्थापक नेता शिबू सोरेन नजर नहीं आएंगे उनकी अनुपस्थिति कार्यकर्ताओं को खल रही है.

धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी (ETV Bharat)

समारोह की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह समारोह सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि गुरुजी के संघर्ष और विचारों को नमन करने का अवसर होगा. गोल्फ ग्राउंड में मंच, पंडाल और ध्वनि व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पूरे मैदान को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया गया है. दूर-दराज के आदिवासी बहुल इलाकों से कार्यकर्ता हर साल गुरुजी को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी. लेकिन इस बार उनकी तस्वीरें ही मंच और पंडाल में उनकी मौजूदगी का एहसास कराएंगी.

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. नीलम मिश्रा ने कहा कि पहली बार गुरुजी की अनुपस्थिति में यह समारोह आयोजित होगा. गुरुजी के निधन के बाद यह पहला स्थापना दिवस समारोह है. उनकी कमी को शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन में गुरुजी की परछाई नजर आती है, जो लगाव लोगों का गुरुजी के साथ था, वही लगाव हेमंत सोरेन का भी है, उनसे कभी कम नहीं रहा है. मंच पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन रहेंगे हम गुरुजी के दर्द को तो नहीं मिटा सकते हैं लेकिन उसे पाटने की कोशिश जरूर करेंगे.

इस समारोह को लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि स्थापना दिवस के मौके पर झारखंडी अस्मिता, अधिकार और आंदोलन के मूल विचारों को दोहराया जाएगा. समारोह के दौरान गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनके सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया जाएगा. गोल्फ ग्राउंड में चल रही तैयारियां यह बताती हैं कि 53 साल बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन जीवित है. मंच भले ही इस बार गुरुजी के बिना सजे, लेकिन उनकी सोच और संघर्ष हर कार्यकर्ता की आवाज़ में सुनाई देगी.

इसे भी पढ़ें- अनोखा होता है जेएमएम का झारखंड दिवस समारोह, शिबू सोरेन ने की थी शुरुआत

इसे भी पढ़ें- दुमका में जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारी पूरी, यूजीसी, एसआईआर और केंद्र का बकाया रहेगा मुद्दा

TAGGED:

झामुमो का स्थापना दिवस
DHANBAD
JHARKHAND MUKTI MORCHA
PREPARATIONS FOR FOUNDATION DAY
JMM FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.