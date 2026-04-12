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लखनऊ में गूंजेगा बाबा साहेब का संदेश; 135वीं जयंती पर होगा भव्य सांस्कृतिक आयोजन, कलाकार देंगे प्रस्तुति

लखनऊ : संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती पर राजधानी में भव्य सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारी है. आगामी 14 अप्रैल को शहर के अलग-अलग प्रमुख स्थलों पर कला, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने आयोजनों से संबंधित खास तैयारियां की हैं.









जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'इस अवसर पर आंबेडकर महासभा, आंबेडकर मेमोरियल और डॉ. आंबेडकर विश्वविद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन आयोजनों के जरिए गायन, नाट्य मंचन और विशेष प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और मानवाधिकार का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.'



कलाकार देंगे प्रस्तुति : आंबेडकर महासभा में लखनऊ के राम निवास पासवान और रितेश कुमार अपनी गायन प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे. आंबेडकर मेमोरियल में गाजीपुर के पोरस राम, लखनऊ के दिनेश कुमार, मऊ के त्रिभुवन भारती, लखीमपुर खीरी के श्यामजीत सिंह और प्रतापगढ़ के पारस नाथ सरोज सहित कई कलाकार अपने सुरों से माहौल को भावपूर्ण बनाएंगे. अर्चना प्रजापति और संजय यादव भी अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में रंग भरेंगे.





