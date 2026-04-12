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लखनऊ में गूंजेगा बाबा साहेब का संदेश; 135वीं जयंती पर होगा भव्य सांस्कृतिक आयोजन, कलाकार देंगे प्रस्तुति

मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि "आंबेडकर महासभा, आंबेडकर मेमोरियल और डॉ. आंबेडकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होंगे."

मंत्री जयवीर सिंह
मंत्री जयवीर सिंह (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 11:01 PM IST

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लखनऊ : संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती पर राजधानी में भव्य सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारी है. आगामी 14 अप्रैल को शहर के अलग-अलग प्रमुख स्थलों पर कला, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने आयोजनों से संबंधित खास तैयारियां की हैं.




जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'इस अवसर पर आंबेडकर महासभा, आंबेडकर मेमोरियल और डॉ. आंबेडकर विश्वविद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन आयोजनों के जरिए गायन, नाट्य मंचन और विशेष प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और मानवाधिकार का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.'

कलाकार देंगे प्रस्तुति : आंबेडकर महासभा में लखनऊ के राम निवास पासवान और रितेश कुमार अपनी गायन प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे. आंबेडकर मेमोरियल में गाजीपुर के पोरस राम, लखनऊ के दिनेश कुमार, मऊ के त्रिभुवन भारती, लखीमपुर खीरी के श्यामजीत सिंह और प्रतापगढ़ के पारस नाथ सरोज सहित कई कलाकार अपने सुरों से माहौल को भावपूर्ण बनाएंगे. अर्चना प्रजापति और संजय यादव भी अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में रंग भरेंगे.


सामाजिक सरोकारों पर नाट्य मंचन : सामाजिक सरोकारों पर आधारित नाट्य मंचन में लखनऊ के विपिन कुमार और उन्नाव के योगेन्द्र पाल अपनी टीम के साथ प्रभावशाली प्रस्तुतियां देंगे. मुंबई से पहुंचे विशिष्ट कलाकार सचिन वाल्मीकि अपनी खास प्रस्तुति से आयोजन में चार चांद लगाएंगे, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा.

डॉ. आंबेडकर विश्वविद्यालय में उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस अवसर पर मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध कलाकार संजो बघेल अपनी प्रस्तुति देंगी. कार्यक्रम का मकसद सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार जैसे अहम मुद्दों को सांस्कृतिक माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाना है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव की सोच को और मजबूती मिल सके.


यह भी पढ़ें : लखनऊ का भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र कब से खुलेगा, जानिए

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