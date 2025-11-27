ETV Bharat / state

हेमंत सरकार के एक साल, मोरहाबादी में ऐतिहासिक समारोह की तैयारी, लगेगी सौगातों की झड़ी

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है. इस मौके पर राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार हो चुका है. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता का आशीर्वाद पाकर लगातार दूसरी बार झारखंड की कमान संभालने में सफल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई सौगात देने जा रहे हैं.

लगभग 9 हजार नियुक्ति पत्र का वितरण

राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण करीब 9000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ-साथ सरकार के द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में दिन के 12:15 बजे से आयोजित होने वाले इस राज्यस्तरीय समारोह में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री संदिव्य कुमार और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहेंगी.

राजस्तरीय समारोह की भव्य तैयारी

समारोह स्थल को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है. मोरहाबादी मैदान के अंदर बाहर सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं. राज्यस्तरीय इस समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए अलग-अलग गैलरी बनाए गए हैं, जिसमें करीब 10000 कुर्सियां लगाई गई हैं.



नियुक्तियों की मिलेगी सौगात

सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के हाथों करीब 8514 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिसमें उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक 35, राज्य कर पदाधिकारी 56, कारा अधीक्षक 02, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-2 के 10, जिला समावेष्टा 01, सहायक निबंधक 08, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 06, निरीक्षक उत्पाद 03, दंत चिकित्सा पदाधिकारी 22, सहायक आचार्य 8000 और कीटपालक के 150 शामिल हैं.

नियुक्ति पत्र पानेवाले अभ्यर्थियों के लिए समारोह स्थल पर विभागवार गैलरी बनाए गए हैं. नियुक्ति पत्र पाने वालों में सर्वाधिक सहायक आचार्य के अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनकी संख्या करीब 8000 है.



सियासी बयानबाजी जारी

हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर सियासत भी जारी है. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद इसे उपलब्धि भरा वर्ष बताकर जनता से किए वादों को पूरा करने वाली सरकार बताते हुए थक नहीं रहे हैं. वहीं विपक्ष सरकार की नाकामी को गिनाने में जुटी है.