ETV Bharat / state

हेमंत सरकार के एक साल, मोरहाबादी में ऐतिहासिक समारोह की तैयारी, लगेगी सौगातों की झड़ी

हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया. इस मौके पर मोरहाबादी में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है.

Preparations underway for grand celebrations in Morabadi to mark completion of one year of Hemant Soren government second term
मोरहाबादी मैदान में तैयारी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 27, 2025 at 5:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है. इस मौके पर राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान सज धज कर तैयार हो चुका है. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता का आशीर्वाद पाकर लगातार दूसरी बार झारखंड की कमान संभालने में सफल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई सौगात देने जा रहे हैं.

लगभग 9 हजार नियुक्ति पत्र का वितरण

राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण करीब 9000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ-साथ सरकार के द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन है. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में दिन के 12:15 बजे से आयोजित होने वाले इस राज्यस्तरीय समारोह में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री संदिव्य कुमार और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहेंगी.

राजस्तरीय समारोह की भव्य तैयारी

समारोह स्थल को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है. मोरहाबादी मैदान के अंदर बाहर सरकार की योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं. राज्यस्तरीय इस समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए अलग-अलग गैलरी बनाए गए हैं, जिसमें करीब 10000 कुर्सियां लगाई गई हैं.

नियुक्तियों की मिलेगी सौगात

सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के हाथों करीब 8514 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिसमें उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक 35, राज्य कर पदाधिकारी 56, कारा अधीक्षक 02, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-2 के 10, जिला समावेष्टा 01, सहायक निबंधक 08, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 06, निरीक्षक उत्पाद 03, दंत चिकित्सा पदाधिकारी 22, सहायक आचार्य 8000 और कीटपालक के 150 शामिल हैं.

नियुक्ति पत्र पानेवाले अभ्यर्थियों के लिए समारोह स्थल पर विभागवार गैलरी बनाए गए हैं. नियुक्ति पत्र पाने वालों में सर्वाधिक सहायक आचार्य के अभ्यर्थी शामिल हैं, जिनकी संख्या करीब 8000 है.

सियासी बयानबाजी जारी

हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर सियासत भी जारी है. सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद इसे उपलब्धि भरा वर्ष बताकर जनता से किए वादों को पूरा करने वाली सरकार बताते हुए थक नहीं रहे हैं. वहीं विपक्ष सरकार की नाकामी को गिनाने में जुटी है.

सरकार के मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि जनता की जो अपेक्षा थी और जो वादा किए गए थे, उसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है. कुछ चीज अभी नहीं हुई है जो आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे, मगर इतना तो जरूर है कि राज्य के विकास के लिए यह सरकार पूरी तरह से तत्पर है और निष्ठा से काम कर रही है.

इधर सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि एक वर्ष का यह कार्यकाल पूरी तरह से फ्लॉप रहा है. ना जनता को रियायती दर पर सिलेंडर मिला और ना ही अपराधियों से छुटकारा मिला. लूट की छूट बनी रही और कोयला माफिया खुलेआम सरकार के इशारे पर काम करते रहे, विकास का काम पूरी तरह से ठप रहा और युवा रोजगार के लिए तरसते रहे.

उन्होंने कहा कि हालत यह है कि 2019 में उत्पाद पुलिस के लिए निकाली गई बहाली पहले दौड़ के कारण से विवाद में रही, जिसमें करीब 19 युवाओं की मौत हो गई. इसके बाद सरकार ने इसे टाल दिया और आज तक यह परीक्षा नहीं हुई. सीजीएल का भी यही हाल है. ऐसे में युवा सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर नौकरी कब मिलेगा.

सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर तैयारियां जोरों पर हैं. सरकार उपलब्धियों से भरा रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तैयारी कर रही है. वहीं विपक्ष आरोप पत्र जारी कर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

ये भी पढ़ेंः

राज्य में नौकरियों की बहार, 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन बाटेंगे 8514 नियुक्ति पत्र

'राज्य स्थापना की मूल भावना को पूरा करने में झारखंड निचले पायदान पर', जानें सीएम हेमंत सोरेन ने क्यों कहा ऐसा

TAGGED:

HEMANT SOREN GOVERNMENT SECOND TERM
हेमंत सोरेन सरकार
हेमंत सरकार के एक साल
HEMANT SOREN GOVERNMENT
ONE YEAR OF HEMANT SOREN GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.