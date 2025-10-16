ETV Bharat / state

यूपी में दीपोत्सव पर ईको डेस्टिनेशन भ्रमण कराने की तैयारी; ईको टूरिज्म बोर्ड ने तैयार की पांच आइटिनरी, जानें क्या है खास?

अयोध्या से वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, गाजीपुर और चंदौली में प्राकृतिक आकर्षणों को देखने का मिलेगा अवसर.

पक्षी विहार, नवाबगंज
पक्षी विहार, नवाबगंज (Photo credit: tourism department)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अयोध्या की विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव में देश–दुनिया से आने वाले पर्यटकों को राज्य के प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराने की तैयारी है. पर्यटक अयोध्या के साथ ही लखनऊ, उन्नाव, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर के प्राकृतिक आकर्षणों का आनंद ले सकेंगे. डेस्टिनेशन के अनुसार, पांच अलग–अलग यात्रा की योजना तैयार की गई हैं, जिनमें से पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं.




अयोध्या से लखनऊ : पर्यटन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, ईको टूरिज्म विकास बोर्ड ने पहली बार दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं पर केंद्रित आइटिनरी (यात्रा का प्लान) तैयार किया है. पहली आइटिनरी दो दिन और एक रात की है, जिसमें पहले दिन अयोध्या भ्रमण और दूसरे दिन गोंडा स्थित पार्वती अरगा बर्ड सेंचुरी को शामिल किया गया है.

कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट आदि स्थलों का भ्रमण : दूसरी आइटिनरी तीन दिन और दो रात की है, जिसमें पहले दिन लखनऊ भ्रमण, दूसरे दिन अयोध्या भ्रमण और तीसरे दिन लखनऊ में कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट आदि स्थलों का भ्रमण शामिल है. तीसरी आइटिनरी चार दिन और तीन रात की है, जिसमें रामसर साइट नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव को जोड़ा गया है.

अयोध्या से वाराणसी : चौथी आइटिनरी अयोध्या–वाराणसी–गाजीपुर को जोड़ते हुए तीन दिन और दो रात की तैयार की गई है. इसमें अयोध्या और काशी के प्रसिद्ध स्थलों के साथ-साथ सारनाथ स्थित कछुआ प्रजनन एवं पुनर्वास केंद्र, गंगा दर्पण म्यूजियम व गाजीपुर जनपद के सैदपुर क्षेत्र में गंगा नदी में डॉल्फिन दर्शन को शामिल किया गया है. पांचवीं आइटिनरी में अयोध्या, वाराणसी, गाजीपुर के साथ-साथ चंदौली जनपद को भी जोड़ा गया है. यह आइटिनरी पांच दिन और चार रात की है. चौथे दिन चंदौली जिले के राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात का भ्रमण कराया जाएगा.

बोर्ड की वेबसाइट पर मिल सकेगी जानकारी : उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड का उद्देश्य है कि दीपोत्सव में देश–दुनिया से आने वाले श्रद्धालु राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करें, जिससे स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि हो. इन आइटिनरी में उन्हीं स्थलों को शामिल किया गया है, जहां से पर्यटक अयोध्या भ्रमण के साथ आसानी से यात्रा कर सकें. यह सभी आइटिनरी ईको टूरिज्म विकास बोर्ड की वेबसाइट www.upecoboard.up.gov.in तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं.


गंगा दर्पण म्यूजियम : सारनाथ के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में गंगा दर्पण म्यूजियम का महत्वपूर्ण स्थान है. यह नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वित्तपोषित है और इसका प्रबंधन वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है.



राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक और ईको टूरिज्म का संगम है. यहां की संस्कृति में प्राकृतिक संपदाओं के प्रति अपार आस्था है. उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड का यह प्रयास सराहनीय है, जिससे देश–दुनिया से आने वाले श्रद्धालु धर्म–अध्यात्म के साथ-साथ प्राकृतिक पर्यटन का भी आनंद ले सकेंगे.


यह भी पढ़ें : बनारस में टूरिस्ट गाइड बनने का सुनहरा मौका; पर्यटन विभाग देगा ट्रेनिंग और लाइसेंस मिलेगा रोजगार, जानिए कैसे करें आवेदन

TAGGED:

TOURISM DEPARTMENT
MINISTER JAIVEER SINGH
DEEPOTSAV IN AYODHYA
DEEPOTSAV 2025
UP NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.