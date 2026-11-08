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कुंडा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की आगामी कथा को लेकर तैयारियां शुरू; IG ने बेंती हवाई पट्टी का किया निरीक्षण

कुंडा में होगी श्रीराम कथा, आयोजन की तैयारियों के बीच बेंती पहुंचे IG प्रयागराज ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़: जिले के कुंडा स्थित बेंती राजभवन (हवाई पट्टी) पर 17 से 20 नवंबर 2026 को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (श्री बागेश्वर धाम सरकार) की श्रीराम कथा का भव्य आयोजन होगा. कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक (IG) प्रयागराज परिक्षेत्र, अजय कुमार मिश्रा ने बेंती पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

राजा भैया की तरफ से आयोजन: इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर और अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) बृजनन्दन राय भी मौजूद रहे. ये धार्मिक आयोजन कुंडा के माननीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) की तरफ से आयोजित किया जा रहा है.

तैयारियों का जायजा लेती प्रशासन (Photo Credit; ETV Bharat) निरीक्षण के दौरान IG अजय कुमार मिश्रा ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निकास मार्गों, पार्किंग व्यवस्था और यातायात रूट डायवर्जन का बारीकी से परीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों की पूरी जानकारी ली और जमीनी स्तर पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए. समय से पूर्ण हों व्यवस्थाएं: IG ने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं. राजा भैया भी पहुंचे कथा स्थल पर (Photo Credit; ETV Bharat)