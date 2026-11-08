कुंडा में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की आगामी कथा को लेकर तैयारियां शुरू; IG ने बेंती हवाई पट्टी का किया निरीक्षण
विधायक राजा भैया की तरफ से कथा का आयोजन, तैयारियों में जुटा प्रशासन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 12:01 PM IST
प्रतापगढ़: जिले के कुंडा स्थित बेंती राजभवन (हवाई पट्टी) पर 17 से 20 नवंबर 2026 को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (श्री बागेश्वर धाम सरकार) की श्रीराम कथा का भव्य आयोजन होगा. कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक (IG) प्रयागराज परिक्षेत्र, अजय कुमार मिश्रा ने बेंती पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.
राजा भैया की तरफ से आयोजन: इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर और अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) बृजनन्दन राय भी मौजूद रहे. ये धार्मिक आयोजन कुंडा के माननीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) की तरफ से आयोजित किया जा रहा है.
निरीक्षण के दौरान IG अजय कुमार मिश्रा ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के प्रवेश और निकास मार्गों, पार्किंग व्यवस्था और यातायात रूट डायवर्जन का बारीकी से परीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों की पूरी जानकारी ली और जमीनी स्तर पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए.
समय से पूर्ण हों व्यवस्थाएं: IG ने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं.
आपसी समन्वय: अजय कुमार ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आपस में बेहतर तालमेल बनाए रखें ताकि, आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके. निरीक्षण के दौरान स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.
कुंडा में आयोजित हो रही ये श्रीराम कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र में सनातन संस्कृति और आस्था का एक बड़ा समागम बनने जा रही है. राजनीतिक बयानबाजियों और सोशल मीडिया पर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच, राजा भैया द्वारा की गई ये विशाल तैयारी और प्रशासन की मुस्तैदी ये दर्शाती है कि आयोजन को बेहद शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने का पूरा संकल्प है.
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