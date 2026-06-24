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वाराणसी में पहली बार सांस्कृतिक उत्सव "बनारस विनाले" की तैयारी; साहित्यकारों का होगा जमावड़ा, जानिये कहां से हुई शुरुआत?

भारत कला भवन के निदेशक प्रो. श्रीरूप राय चौधुरी के अनुसार इसी साल नवम्बर में इसे किया जाना तय किया जा रहा है.

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वाराणसी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 10:19 PM IST

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वाराणसी : बनारस में वेनिस की तर्ज पर पहली बार एक महीने का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है. पहली बार सांस्कृतिक उत्सव बनारस विनाले का आयोजन होगा. इसमें कला, संस्कृति, साहित्य, खान-पान समेत सभी विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा. यह किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा शहर इस उत्सव के रंग से सराबोर रहेगा. इसे अद्भुत, अद्वितीय और अविस्मरणीय बनाने का खाका खींचा जा रहा है.

भारत कला भवन के निदेशक प्रो. श्रीरूप राय चौधुरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

भारत कला भवन के निदेशक प्रो. श्रीरूप राय चौधुरी के अनुसार बनारस विनाले का आयोजन इतना भव्य होगा कि पूरी दुनिया इसे देखकर अचंभित रहेगी. इसे भव्य बनाने में प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, बीएचयू व निजी संस्थानों की पूरी सहभागिता रहेगी. इसकी तिथि अभी तय नहीं की गई है, लेकिन इसी साल नवम्बर में इसे किया जाना तय किया जा रहा है, जो पूरे एक महीने चलेगा.

उन्होंने बताया कि कला और संस्कृति की दुनिया में, यह एक बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी होती है, जो हर दो साल में एक बार आयोजित की जाती है. इसकी शुरुआत सबसे पहले 1895 में इटली के वेनिस शहर में हुई थी, जिसे 'वेनिस विनाले' कहा जाता है.

उन्होंने बताया कि वेनिस विनाले को आज भी कला की दुनिया का 'ओलंपिक' माना जाता है. इसकी सफलता को देखकर दुनिया के अन्य देशों ने अपने यहां विनाले की शुरुआत की. विनाले किसी बंद गैलरी तक सीमित नहीं होता. पूरे शहर के ऐतिहासिक भवनों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को कला दीर्घाओं में बदल दिया जाता है.

उन्होंने बताया कि इसमें दुनिया भर के समकालीन कलाकार, क्यूरेटर, लेखक और विचारक को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाता है. हर विनाले की एक विशेष थीम होती है जो समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, युद्ध या तकनीक पर आधारित होती है. यहां केवल पेंटिंग्स ही नहीं, बल्कि विशाल मूर्तियां, डिजिटल आर्ट, लाइव परफारमेंस, साउंड इंस्टालेशन और शार्ट फिल्में भी प्रदर्शित की जाती हैं.

उन्होंने बताया कि विनाले के दौरान दुनिया भर से लाखों कला प्रेमी और पर्यटक उस शहर में आते हैं. उन्होंने बताया कि इससे स्थानीय होटलों, परिवहन, रेस्तरां और हस्तशिल्प कलाकारों को बड़ा आर्थिक बढ़ावा मिलता है. भारत का सबसे प्रसिद्ध और एशिया का सबसे बड़ा विनाले केरल में आयोजित होने वाला कोच्चि-मुज़िरिस विनाले है.

उन्होंने बताया कि इसका आयोजन विशेष रूप से फोर्ट कोच्चि, मट्टानचेरी और विलिंगडन द्वीप के ऐतिहासिक स्थानों पर किया जाता है. विनाले का आयोजन लद्दाख में भी किया जाता है. यह उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक विशिष्ट कला उत्सव है जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को मंच प्रदान करता है.

उन्होंने बताया कि बंगाल विनाले का आयोजन शांति निकेतन और कोलकाता में किया जाता है. इस कला उत्सव में मुख्य रूप से दृश्य कला और समकालीन रचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है. उन्होंने बताया कि बनारस में विनाले पहली बार होगा इसलिए यह आयोजन बेहद खास हो जाता है. यहां ऐसा बहुत कुछ है जिसे इस उत्सव के माध्यम से दुनिया को दिखाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि विनाले में एक ओर संगीत का आयोजन होगा तो दूसरी तरफ चित्रकला का प्रदर्शन किया जाएगा. साहित्यकारों का जमावड़ा होगा, जिसमें बनारस के साहित्यकारों व ‌उनकी रचनाओं की चर्चा होगी. इन सबके बीच बनारसी पकवानों की खुशबू भी आएगी. कई दिनों तक चलने वाले उत्सव में भाग लेने के लिए देश ही नहीं दुनिया के कलाकर, साहित्यकार, कला प्रेमियों को आमंत्रित किया जाएगा. इसकी रूपरेखा कुछ इस तरह से तैयार की जा रही है कि इस उत्सव में पूरा बनारस शामिल हो जाए और दुनिया को अपनी विशेषता का एहसास कराए.


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