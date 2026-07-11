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सेना की सुरक्षा के लिए ड्रोन बनाने की तैयारी में ओईएफ

इसके लिए ओईएफ ने आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों संग करार किया है. ओईएफ के मुख्य महाप्रबंधक डा.अनिल रंगा का कहना है कि दोनों ही संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों ने इस विषय पर काम करना शुरू कर दिया है, इस संबंध में कई बैठकें भी हो चुकी हैं.

कानपुर: देश के सैनिकों के लिए जूता, जैकेट, टेंट और अन्य कई उपयोगी उत्पाद तैयार करने के बाद, पहली बार शहर की आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) में ड्रोंस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है.

ड्रोन कैसे बनेंगे, उनका कितना काम ओईएफ में आसानी से हो जाएगा? इस तरह के कई अन्य बिंदुओं पर बात की जा चुकी है. पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम सैनिकों की निगरानी वाले लॉजिस्टिक ड्रोंस बनाकर उन्हें सौंपेंगे.

डा.अनिल रंगा ने ये भी कहा कि ओईएफ में जो ड्रोंस बनेंगे वह पूरी तरह से स्वदेशी होंगे. इसकी खास बात ये होगी कि इनके सभी उपकरण हमेशा आसानी से मिल जाएंगे. साथ ही ये विदेशी बाजारों में मिलने वाले ड्रोंस से बहुत सस्ती दरों पर बनेंगे. उन्होंने कहा, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल) की ओर से पहली बार ये प्रोजेक्ट ओईएफ को मिला है.



ओईएफ महाप्रबंधक ने बताया कि अभी तक उन्हें कुल 18 उत्पादों का पेटेंट मिल चुका है. इन उत्पादों में चागुल यूनिवर्सिल, हाइड्रेशन सिस्टम, बेडरोल, रकसैक 70 लीटर, स्लीपिंग बैग, मैट्रेस एमके-2 कवर, टैंक फैब्रिक, फील्ड मेडिकल किट, फील्ड मेडिकल बैग समेत कई अन्य उत्पाद शामिल हैं.

साल 2025-26 में ओईएफ के अंदर 532 करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया. जिसमें कुल 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. अब इस साल 2026-27 में कुल लक्ष्य 600 करोड़ रुपये का है.

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