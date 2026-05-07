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एसडीपीओ और इंस्पेक्टर नहीं करते थानों का निरीक्षण, पलामू रेंज में सब पर कार्रवाई की तैयारी!

पलामू जिला में थानों का निरीक्षण नहीं करने वाले एसडीपीओ और सीआई के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

Preparations to Take Action Against SDPOs and CIs Failed to Inspect Police Stations in Palamu
किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
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पलामूः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) और सर्किल इंस्पेक्टर थानों के निरीक्षण नहीं करते हैं. इसका खुलासा सीनियर पुलिस अधिकारियों की जांच में हुआ है. थानों का निरीक्षण नहीं करने वाले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

इसको लेकर पहले चरण में पलामू रेंज में तैनात एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और छह सर्किल इंस्पेक्टर से जवाब मांगा गया है. निरीक्षण नहीं करने वाले अन्य अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर के थाना का निरीक्षण नहीं करने से मुकदमों के अनुसंधान पर असर पड़ रहा है जबकि सामान्य पुलिसिंग पर भी इसकी असर दिखाई दे रही है. पलामू, गढ़वा में लातेहार में तैनात सभी सीडीपीओ एवं सर्किल इंस्पेक्टर को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिया गया है.

दरअसल, सभी एसडीपीओ को वर्ष में एक बार अपने क्षेत्र के थाना का निरीक्षण करना होता है जबकि सर्किल इंस्पेक्टर को भी प्रत्येक छह महीने में एक बार निरीक्षण करना होता है. इस तरह मुकदमों की समीक्षा और रिपोर्ट को लेकर अलग-अलग तरीके से जांच किया जाता है. स्टेशन डायरी में उल्लेखित तथ्यों को भी देखने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर और एस सीडीपीओ की होती है.

जांच में पाया गया है कि कई एसडीपीओ और सर्किल इंस्पेक्टर नियमित तौर पर थाना का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. निरीक्षण नहीं करने वाले एसडीपीओ और सर्किल इंस्पेक्टर से जवाब मांगा जा रहा है. निरीक्षण एक बेसिक पुलिसिंग है. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

पलामू रेंज में 12 पुलिस अनुमंडल क्षेत्र, पलामू में 5

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में 12 पुलिस अनुमंडल क्षेत्र है. पलामू में पांच पुलिस अनुमंडल क्षेत्र हैं जबकि लातेहार में चार और गढ़वा में तीन पुलिस अनुमंडल क्षेत्र हैं. पलामू में मेदिनीनगर सदर, हुसैनाबाद, छतरपुर, बिश्रामपुर और लेस्लीगंज पुलिस अनुमंडल है. लातेहार में लातेहार, बरवाडीह, महुआडांड और बालूमाथ पुलिस अनुमंडल क्षेत्र है, गढ़वा में गढ़वा, रंका और श्रीबंशीधर नगर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र शामिल है.

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