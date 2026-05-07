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एसडीपीओ और इंस्पेक्टर नहीं करते थानों का निरीक्षण, पलामू रेंज में सब पर कार्रवाई की तैयारी!

पलामूः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) और सर्किल इंस्पेक्टर थानों के निरीक्षण नहीं करते हैं. इसका खुलासा सीनियर पुलिस अधिकारियों की जांच में हुआ है. थानों का निरीक्षण नहीं करने वाले अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

इसको लेकर पहले चरण में पलामू रेंज में तैनात एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और छह सर्किल इंस्पेक्टर से जवाब मांगा गया है. निरीक्षण नहीं करने वाले अन्य अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर के थाना का निरीक्षण नहीं करने से मुकदमों के अनुसंधान पर असर पड़ रहा है जबकि सामान्य पुलिसिंग पर भी इसकी असर दिखाई दे रही है. पलामू, गढ़वा में लातेहार में तैनात सभी सीडीपीओ एवं सर्किल इंस्पेक्टर को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिया गया है.

दरअसल, सभी एसडीपीओ को वर्ष में एक बार अपने क्षेत्र के थाना का निरीक्षण करना होता है जबकि सर्किल इंस्पेक्टर को भी प्रत्येक छह महीने में एक बार निरीक्षण करना होता है. इस तरह मुकदमों की समीक्षा और रिपोर्ट को लेकर अलग-अलग तरीके से जांच किया जाता है. स्टेशन डायरी में उल्लेखित तथ्यों को भी देखने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर और एस सीडीपीओ की होती है.