डॉक्टरों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम, फोटो लगाकर प्रचार किया तो फंसेंगे, 06 महीने तक रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन
झारखंड में डॉक्टरों के प्रचार-प्रसार पर JSMC सख्त, एक हफ्ते में फोटो वाले होर्डिंग्स हटाने होंगे. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 16, 2026 at 3:52 PM IST
रांची: झारखंड में अब डॉक्टरों और नर्सिंग होम्स के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल (JSMC) सख्त रुख अपनाने जा रहा है, खासकर विज्ञापनों, होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री में अपनी तस्वीर लगाकर मरीजों को आकर्षित करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी है. ऐसे डॉक्टरों की पहचान कर उनकी सूची बनाई जा रही है, काउंसिल पहले संबंधित डॉक्टरों को फोन कर एक सप्ताह के भीतर अपना फोटो लगाकर किया जा रहा प्रचार हटा लेने की सूचना देगा, इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर नोटिस भेजा जाएगा.
लगातार जेएमसी की नोटिस की अनदेखी या अवहेलना करने वाले डॉक्टरों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ उनका रजिस्ट्रेशन तीन से छह महीने तक रद्द किया जा सकता है. झारखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है. फिलहाल, रांची में ऐसे मामलों को लेकर डॉक्टरों को सूचित किया गया है, अब इस अभियान को पूरे राज्य में प्रभावी बनाने की तैयारी है.
पहले फोन से जानकारी, फिर नोटिस, नहीं माने तो आर्थिक दंड
डॉ. बिमलेश कुमार सिंह के मुताबिक, काउंसिल ऐसे डॉक्टरों और नर्सिंग होम्स का ब्योरा जुटा रहा है, जो अपनी तस्वीर लगाकर प्रचार कर रहे हैं. पहले उन्हें फोन कर एक सप्ताह के भीतर प्रचार बंद करने को कहा जाएगा. इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि नोटिस मिलने के बाद भी यदि संबंधित डॉक्टर या नर्सिंग होम्स/अस्पताल तीन महीने तक निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, इसके बावजूद उल्लंघन जारी रहने पर उनका रजिस्ट्रेशन तीन से छह महीने तक रद्द किया जा सकता है. इस अवधि में संबंधित डॉक्टर झारखंड में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे.
डॉक्टरों को गाइडलाइन की जानकारी देना भी मकसद
झारखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार ने कहा कि रांची में की गई शुरुआती कार्रवाई के दौरान कुछ डॉक्टरों को इस तरह के नियमों की जानकारी नहीं होने की बात भी सामने आई थी, ऐसे में काउंसिल का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि डॉक्टरों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और मेडिकल शिक्षा से जुड़े संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है. इसके साथ NMC की गाइडलाइन भी संलग्न की गई है ताकि राज्यभर के डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों तक इसकी जानकारी पहुंचे.
सिर्फ फोटो नहीं, प्रचार के कई तरीकों पर रोक
डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि NMC की गाइडलाइन केवल डॉक्टरों की तस्वीर लगाकर प्रचार करने तक सीमित नहीं है, इसमें डॉक्टरों और नर्सिंग होम्स के प्रचार-प्रसार से जुड़ी कई गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं. काउंसिल इन सभी बिंदुओं पर नजर रखेगी. JMC को उम्मीद है कि अगले एक महीने के भीतर इसका असर दिखाई देने लगेगा और डॉक्टर स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हुए फोटोयुक्त प्रचार बंद करेंगे.
झारखंड मेडिकल काउंसिल का संदेश साफ है कि NMC की गाइडलाइंस के अनुसार चिकित्सा पेशे की गरिमा बनाए रखने के लिए डॉक्टरों को विज्ञापन और प्रचार के मामले में नियमों का पालन करना होगा. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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