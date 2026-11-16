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डॉक्टरों को एक सप्ताह का अल्टीमेटम, फोटो लगाकर प्रचार किया तो फंसेंगे, 06 महीने तक रद्द हो सकता है रजिस्ट्रेशन

डॉ बिमलेश कुमार सिंह ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में अब डॉक्टरों और नर्सिंग होम्स के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर झारखंड स्टेट मेडिकल काउंसिल (JSMC) सख्त रुख अपनाने जा रहा है, खासकर विज्ञापनों, होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री में अपनी तस्वीर लगाकर मरीजों को आकर्षित करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी है. ऐसे डॉक्टरों की पहचान कर उनकी सूची बनाई जा रही है, काउंसिल पहले संबंधित डॉक्टरों को फोन कर एक सप्ताह के भीतर अपना फोटो लगाकर किया जा रहा प्रचार हटा लेने की सूचना देगा, इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर नोटिस भेजा जाएगा.

लगातार जेएमसी की नोटिस की अनदेखी या अवहेलना करने वाले डॉक्टरों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ उनका रजिस्ट्रेशन तीन से छह महीने तक रद्द किया जा सकता है. झारखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है. फिलहाल, रांची में ऐसे मामलों को लेकर डॉक्टरों को सूचित किया गया है, अब इस अभियान को पूरे राज्य में प्रभावी बनाने की तैयारी है.