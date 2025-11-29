ETV Bharat / state

यूपी के गांवों की बढ़ेगी कमाई; नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा शहर, सरकार की इस स्कीम से ग्रामीणों की होगी 'बल्ले-बल्ले'

गांव में ही लोगों को मिलेगा रोजगार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और पलायन रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास प्लान तैयार किया है. इससे युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. लोग आत्मनिर्भर बनेंगे. सरकार की यह योजना कई लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का जरिया बनेगी. सरकार की योजना के तहत गांवों के बड़े जमीन मालिकों को अपनी ही जमीन पर छोटी औद्योगिक कॉलोनियां विकसित करने की छूट दी जा रही है. सरकार यहां कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराएगी. क्या है यह योजना?, कहां करना है आवेदन?, क्या हैं शर्तें इन सवालों पर ईटीवी भारत ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के उपाध्यक्ष नटवर गोयल से बातचीत की. पढ़िए विस्तृत खबर... लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) 'जमीन मालिकों को बनाएंगे कॉलोनाइजर' : लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पलायन रोकना है. अभी तक गांवों में उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण, बिजली-पानी और सड़क जैसी समस्याएं आड़े आती थीं. अब हम भूस्वामी को ही कॉलोनाइजर बना रहे हैं, ताकि वह अपनी जमीन का अधिकतम उपयोग कर सकें. गांव में ही छोटे-छोटे कारखाने, वर्कशॉप, गोदाम या प्रोसेसिंग यूनिट लगवा सके. 'जमीन बेचने या डेवलपर को देने की जरूरत नहीं' : उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना की खास बात यह है कि भूस्वामी को अपनी जमीन बेचने या किसी बड़े डेवलपर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वह खुद मालिक बना रहेगा. अपनी मर्जी से प्लॉट काटकर उद्यमियों को किराए या बिक्री पर दे सकेगा. सरकार केवल बुनियादी ढांचा देगी, बाकी फैसला भूस्वामी का ही होगा. इससे जहां एक तरफ गांव में निवेश आएगा, वहीं दूसरी तरफ भूस्वामी को नियमित आय का जरिया भी मिलेगा. उपाध्यक्ष ने बताया कि विभाग के पास अब तक पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांवों से आवेदन आ चुके हैं. जालौन, हमीरपुर, चंदौली, गाजीपुर, बुलंदशहर, मथुरा जैसे जिलों के बड़े जमींदारों ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है. कई भूस्वामियों ने तो 10-15 एकड़ तक की जमीन इस योजना के लिए चिन्हित कर ली है.