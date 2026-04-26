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ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध रोकने की तैयारी; 'साइबर पंचायत' में दिए जा रहे टिप्स

कार्यशाला के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने एक सामूहिक संकल्प लिया कि वह न केवल स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहेंगे.

ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध रोकने की तैयारी.
ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध रोकने की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 26, 2026 at 9:14 AM IST

4 Min Read
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लखनऊ: साइबर अपराध के लगातार बढ़ रहे मामलों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस प्रयास कर रही है. तमाम प्रयासों के बाद भी साइबर अपराध पर लगाम लगाना पुलिस के लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि साइबर अपराध की जानकारी न होने की वजह से लोग अपराधियों के ट्रैप में फंस जाते हैं.

ऐसे में लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने और अपराध की रोकथाम के लिए साइबर पंचायत की पहल की जा रही है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए बारीकियां सिखाई जा रही हैं. कार्यशालाओं का आयोजन कर लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है.

साइबर चौपाल के तहत ही साई-नारी (PsyNaree) वेलफेयर फाउंडेशन ने आरटी साइबर एकेडमी के सहयोग से उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरसंड, सरोजिनी नगर, लखनऊ में साइबर पंचायत नामक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में 70 ग्रामीण शामिल हुए. इनमें बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे. गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है?

कार्यक्रम में मौजूद अयेशा कमाल ने बताया कि जैसे-जैसे इंटरनेट की पहुंच भारत के गांवों तक बढ़ रही है, साइबर अपराध भी उतनी ही तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रहा है. ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी जागरूकता से दूर हैं.

ग्रामीण नागरिक और पहली बार स्मार्टफोन उपयोग करने वाले लोग आसानी से फर्जी लिंक, बैंक के नाम पर ठगी या नकली निवेश योजनाओं को पहचान नहीं पाते और इसी कारण साइबर अपराधियों के शिकार बन जाते हैं.

गांव के स्कूलों में बच्चे बिना किसी उचित निगरानी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं. साइबर पाठशाला इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है.

कार्यशाला में सिखाए गए मुख्य विषय

  • मोबाइल पर आने वाले फर्जी लिंक (Fake Links) को पहचानना और उनसे बचाव
  • बैंक अधिकारी बनकर OTP या गोपनीय जानकारी मांगने वाले ठगों से सुरक्षा
  • नकली निवेश योजनाओं और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान
  • WhatsApp पर भेजी जाने वाली APK फाइलों से फोन हैकिंग और डाटा चोरी का खतरा
  • आधार से जुड़े बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) डाटा को लॉक करने की प्रक्रिया
  • बच्चों के लिए सुरक्षित मोबाइल उपयोग, उम्र के अनुसार उपयुक्त ऐप्स और माता-पिता की सतर्कता
  • डिजिटल अरेस्ट स्कैम (फर्जी पुलिस/वीडियो कॉल फ्रॉड) के बारे में जागरूकता, एक तेजी से बढ़ता खतरा

प्रतिभागियों को दी गई आपातकालीन जानकारी: प्रतिभागियों को बताया गया कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 (साइबर हेल्पलाइन) या 112 (आपातकालीन सेवा) पर संपर्क करें. मोबाइल चोरी या खोने की स्थिति में संचार साथी पोर्टल के माध्यम से फोन ब्लॉक करने की प्रक्रिया भी समझाई गई, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके.

समुदाय का संकल्प: कार्यशाला के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने एक सामूहिक संकल्प लिया कि वह न केवल स्वयं साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहेंगे, बल्कि अपने परिवार और पड़ोसियों तक भी यह जागरूकता पहुंचाएंगे. ताकि इस पहल का प्रभाव कार्यशाला की चारदीवारी से कहीं आगे तक फैल सके

हर महीने ग्रामीण साइबर सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा. साई-नारी वेलफेयीर फाउंडेशन और आरटी साइबर एकेडमी का संकल्प है कि हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी साइबर सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी.

लक्ष्य है कि एक डिजिटल रूप से जागरूक और साइबर-सुरक्षित समाज का निर्माण करना, जहां गांव, बच्चे और वंचित समुदाय खुद को एक बदलती डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रख सकें.

कार्यशाला के आयोजन में सहयोगी साई-नारी स्वयंसेवक साइबर पंचायत के सफल आयोजन में साई-नारी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से अयेशा कमाल, आंचल यादव, श्रेयांश कुमार, दया शंकर निगम, अमोलिका श्रीवास्तव, सिमरन राय और अग्रिमा श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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