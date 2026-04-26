ETV Bharat / state

ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध रोकने की तैयारी; 'साइबर पंचायत' में दिए जा रहे टिप्स

ग्रामीण इलाकों में साइबर अपराध रोकने की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: साइबर अपराध के लगातार बढ़ रहे मामलों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस प्रयास कर रही है. तमाम प्रयासों के बाद भी साइबर अपराध पर लगाम लगाना पुलिस के लिए कठिन हो रहा है, क्योंकि साइबर अपराध की जानकारी न होने की वजह से लोग अपराधियों के ट्रैप में फंस जाते हैं.

ऐसे में लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने और अपराध की रोकथाम के लिए साइबर पंचायत की पहल की जा रही है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए बारीकियां सिखाई जा रही हैं. कार्यशालाओं का आयोजन कर लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है.

साइबर चौपाल के तहत ही साई-नारी (PsyNaree) वेलफेयर फाउंडेशन ने आरटी साइबर एकेडमी के सहयोग से उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरसंड, सरोजिनी नगर, लखनऊ में साइबर पंचायत नामक साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में 70 ग्रामीण शामिल हुए. इनमें बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष और वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे. गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है?

कार्यक्रम में मौजूद अयेशा कमाल ने बताया कि जैसे-जैसे इंटरनेट की पहुंच भारत के गांवों तक बढ़ रही है, साइबर अपराध भी उतनी ही तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रहा है. ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी जागरूकता से दूर हैं.

ग्रामीण नागरिक और पहली बार स्मार्टफोन उपयोग करने वाले लोग आसानी से फर्जी लिंक, बैंक के नाम पर ठगी या नकली निवेश योजनाओं को पहचान नहीं पाते और इसी कारण साइबर अपराधियों के शिकार बन जाते हैं.

गांव के स्कूलों में बच्चे बिना किसी उचित निगरानी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं. साइबर पाठशाला इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है.

कार्यशाला में सिखाए गए मुख्य विषय