ETV Bharat / state

मेधावी छात्रों को नवंबर में शैक्षिक भ्रमण पर भेजने की तैयारी, ड्रेस-बैग के पैसे भी जल्द

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए. ( ETV BHARAT )

दरअसल, आज शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अफसरों से विभिन्न विषयों पर बात करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें छात्रों के ज्ञानवर्धक शैक्षिक भ्रमण को फोकस में रखा गया, साथ ही विभागीय दूसरे मुद्दों पर भी कार्रवाई के लिए कहा गया.,