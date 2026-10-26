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प्रदेशभर में इलेक्ट्रिक बसों का कुनबा बढ़ाने की तैयारी, 50 डबल डेकर बसें भी दौड़ेंगी जयपुर की सड़कों पर

जयपुर की सड़कों पर चल रही इलेक्ट्रिक बसें ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी की सड़कों पर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने वाली है. शहर के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 450 अतिरिक्त ई-बसों के साथ 50 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें लाने की प्रक्रिया चल रही है. इसके साथ ही प्रदेश के आठ अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बढ़ाने की तैयारी है.