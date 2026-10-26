प्रदेशभर में इलेक्ट्रिक बसों का कुनबा बढ़ाने की तैयारी, 50 डबल डेकर बसें भी दौड़ेंगी जयपुर की सड़कों पर
एलएसजी सेक्रेटरी रवि जैन ने बताया- जयपुर में बगराना, टोडी मोड़ और सांगानेर में डिपो तैयार किए गए हैं.
Published : October 26, 2026 at 1:58 PM IST
जयपुर: राजधानी की सड़कों पर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने वाली है. शहर के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 450 अतिरिक्त ई-बसों के साथ 50 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें लाने की प्रक्रिया चल रही है. इसके साथ ही प्रदेश के आठ अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बढ़ाने की तैयारी है.
जयपुर को मिलीं सबसे ज्यादा बसें: ई-बस योजना में जयपुर को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है. शहर के लिए कुल 550 बसें आवंटित की गई हैं. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL) को इनमें से 103 बसें मिल चुकी हैं. वर्तमान में 58 बसें बगराना डिपो से संचालित हो रही हैं, जबकि बाकी बसों का संचालन टोंक रोड (टोडी) डिपो से शुरू करने की तैयारी है. इसके अलावा 450 अतिरिक्त ई-बसों और 50 डबल डेकर बसों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.
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बसों के साथ डिपो और चार्जिंग व्यवस्था पर भी खर्च: इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने के लिए डिपो और चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने डिपो के सिविल कार्यों के लिए 53 करोड़ रुपए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है. एलएसजी सेक्रेटरी रवि जैन ने बताया कि जयपुर में बगराना, टोडी मोड़ और सांगानेर में डिपो तैयार किए गए हैं. इन सुविधाओं के विकसित होने से बसों के संचालन और रखरखाव की व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
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जोधपुर से सीकर तक बढ़ेगा ई-बस नेटवर्क: रवि जैन के अनुसार पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत जयपुर के अलावा प्रदेश के आठ अन्य शहरों में भी बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. प्रस्तावित आवंटन के अनुसार जोधपुर को 125, अजमेर और कोटा को 100-100, जबकि बीकानेर को 75 बसें मिलेंगी. वहीं, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और सीकर के लिए 50-50 बसें स्वीकृत की गई हैं.वर्तमान में राजस्थान के नौ शहरों के लिए 1150 ई-बसें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से अब तक 250 बसें संचालित हैं.
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस: इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं. इनसे यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.ई-बसों के विस्तार से सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है. अब योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नई बसें कब तक उपलब्ध होती हैं और उनका संचालन यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप कितने प्रभावी तरीके से किया जाता है.
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