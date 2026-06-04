हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने की तैयारियां तेज, रांची नगर निगम ने शुरू कराया मापी कार्य
रांची की हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
Published : June 4, 2026 at 2:59 PM IST
रांचीः हरमू नदी को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. नगर आयुक्त सुशांत गौरव द्वारा हाल ही में किए गए क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के आलोक में बुधवार से हरमू नदी क्षेत्र में मापी (सर्वेक्षण) कार्य शुरू कर दिया गया. इस पहल का उद्देश्य नदी के मूल स्वरूप को संरक्षित करना, जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखना तथा नदी तट पर हुए अतिक्रमणों की पहचान करना है.
अतिक्रमित क्षेत्र को किया जाएगा चिन्हित
नगर निगम की एक टीम ने सिटी और अरगोड़ा जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में, हिंदपीढ़ी इलाके (वार्ड नंबर 23) में हरमू नदी के किनारों पर एक माप अभियान शुरू किया. इस दौरान नदी तट और उससे सटे क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया और उन संरचनाओं को चिह्नित किया गया जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं.
मापी अभियान आगे भी जारी रहेगाः रांची नगर निगम
अभियान के तहत संबंधित क्षेत्रों का सीमांकन (मार्किंग) भी किया गया ताकि वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नदी के आसपास बने निर्माणों, रास्तों और अन्य ढांचों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक आंकड़े एकत्र किए. नगर निगम का मानना है कि बिना सटीक सर्वेक्षण के अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं है, इसलिए पहले पूरे क्षेत्र का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह मापी अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. सर्वे और मेजरमेंट का काम पूरा होने पर, एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रावधानों और नियमों के अनुरूप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों के तहत संपन्न कराया जाएगा.
नदी को संरक्षित करना समय की आवश्यकता
नगर निगम का कहना है कि हरमू नदी रांची शहर की महत्वपूर्ण जलधाराओं में से एक है. वर्षों से बढ़ते अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण के कारण नदी के अस्तित्व और जल निकासी व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऐसे में नदी को संरक्षित करना और उसके प्राकृतिक स्वरूप को बहाल करना समय की आवश्यकता है.
हरमू नदी का संरक्षण ही उद्देश्यः नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि हरमू नदी रांची की महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है. इसे अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है. मापी और सर्वेक्षण के माध्यम से वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा रहा है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. हमारा उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि हरमू नदी के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और दीर्घकालिक पुनर्जीवन को सुनिश्चित करना है. नगर निगम ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है.
अधिकारियों का कहना है कि हरमू नदी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन लगातार आवश्यक कदम उठा रहा है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा.
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