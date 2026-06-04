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हरमू नदी से अतिक्रमण हटाने की तैयारियां तेज, रांची नगर निगम ने शुरू कराया मापी कार्य

हरमू नदी के पास सर्वेक्षण का काम जारी ( Etv Bharat )

रांचीः हरमू नदी को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. नगर आयुक्त सुशांत गौरव द्वारा हाल ही में किए गए क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के आलोक में बुधवार से हरमू नदी क्षेत्र में मापी (सर्वेक्षण) कार्य शुरू कर दिया गया. इस पहल का उद्देश्य नदी के मूल स्वरूप को संरक्षित करना, जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखना तथा नदी तट पर हुए अतिक्रमणों की पहचान करना है.

अतिक्रमित क्षेत्र को किया जाएगा चिन्हित

नगर निगम की एक टीम ने सिटी और अरगोड़ा जोन के अधिकारियों की मौजूदगी में, हिंदपीढ़ी इलाके (वार्ड नंबर 23) में हरमू नदी के किनारों पर एक माप अभियान शुरू किया. इस दौरान नदी तट और उससे सटे क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन किया गया और उन संरचनाओं को चिह्नित किया गया जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं.

अतिक्रमित क्षेत्र को किया जा रहा चिन्हित (Etv Bharat)

मापी अभियान आगे भी जारी रहेगाः रांची नगर निगम

अभियान के तहत संबंधित क्षेत्रों का सीमांकन (मार्किंग) भी किया गया ताकि वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नदी के आसपास बने निर्माणों, रास्तों और अन्य ढांचों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक आंकड़े एकत्र किए. नगर निगम का मानना है कि बिना सटीक सर्वेक्षण के अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव नहीं है, इसलिए पहले पूरे क्षेत्र का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह मापी अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. सर्वे और मेजरमेंट का काम पूरा होने पर, एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

मापी करते कर्मचारी (Etv Bharat)

रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रावधानों और नियमों के अनुरूप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों के तहत संपन्न कराया जाएगा.