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सरकारी अस्पतालों में बदलेगी एंबुलेंस व्यवस्था, पुराने को हटाकर नई खरीदने की तैयारी

रांचीः झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में संचालित पुरानी और अनुपयोगी एंबुलेंस को हटाकर नई एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सभी जिलों के सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सभी जिलों के राजकीय अस्पतालों एवं चिकित्सालयों में संचालित एंबुलेंस की समीक्षा की जाए. जिन एंबुलेंस की मियाद 8 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जो 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी हैं, उन्हें नियमानुसार कंडम घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए.

सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने जिले के अस्पतालों में उपलब्ध एंबुलेंस का विस्तृत आकलन कर वाहन संख्या सहित पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं को उपलब्ध कराएं. प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर स्वास्थ्य विभाग राज्य स्तर पर एक समेकित प्रस्ताव तैयार करेगा, ताकि नई एम्बुलेंसों की खरीद के लिए स्वीकृति प्राप्त की जा सके.

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि पुरानी और जर्जर एंबुलेंस के कारण कई बार मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में परेशानी होती है. ऐसे में नई एंबुलेंस की खरीद से आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.