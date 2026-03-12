ETV Bharat / state

गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मुहैया कराने की तैयारी, जीपीएस से होगी ट्रांसफॉर्मर सप्लाई की ट्रैकिंग

रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह



रांची: ग्रामीण इलाकों में बिजली ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई की ट्रैकिंग होगी. इससे संबंधित गाड़ियों में जीपीएस लगाई जाएगी. इसकी देखरेख की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को देने पर विचार किया जा रहा है. गर्मी के मौसम में ट्रांसफॉर्मर के जलने पर ग्रामीणों को परेशानी ना झेलना पड़ी, इसी को ध्यान में रखकर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी ऊर्जा विभाग करने जा रहा है. यह जानकारी प्रभारी ऊर्जा मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जेएलकेएम विधायक जयराम महतो के एक सवाल के जवाब में दिया है.



ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफॉर्मर बना परेशानी का सबब

बजट सत्र के 12वें दिन प्रश्नकाल के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने बिजली सप्लाई से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफॉर्मर के जलने या बिजली तार के टूटने पर ग्रामीणों को ही अपने स्तर से पहल करनी पड़ती है. खुद गांव के लोग ट्रांसफॉर्मर लाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. ऊपर से बिजली बिल के सेटलमेंट को लेकर ग्रामीणों को परेशान किया जाता है. नये घरों तक बिजली तार पहुंचाने या किसी की छत के ऊपर से गुजरे बिजली तार को हटाने की बात आती है तो विभाग के लोग टहलाने लगते हैं. आखिर इन समस्याओं का समाधान कहां और कैसे होगा.