गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मुहैया कराने की तैयारी, जीपीएस से होगी ट्रांसफॉर्मर सप्लाई की ट्रैकिंग

गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहे इसके लिए सरकार ट्रांसफॉर्मर सप्लाई की ट्रैकिंग जीपीएस से करेगी.

जयराम महतो (JVSTV)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 6:24 PM IST

रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह

रांची: ग्रामीण इलाकों में बिजली ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई की ट्रैकिंग होगी. इससे संबंधित गाड़ियों में जीपीएस लगाई जाएगी. इसकी देखरेख की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को देने पर विचार किया जा रहा है. गर्मी के मौसम में ट्रांसफॉर्मर के जलने पर ग्रामीणों को परेशानी ना झेलना पड़ी, इसी को ध्यान में रखकर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी ऊर्जा विभाग करने जा रहा है. यह जानकारी प्रभारी ऊर्जा मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जेएलकेएम विधायक जयराम महतो के एक सवाल के जवाब में दिया है.

ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफॉर्मर बना परेशानी का सबब

बजट सत्र के 12वें दिन प्रश्नकाल के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने बिजली सप्लाई से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफॉर्मर के जलने या बिजली तार के टूटने पर ग्रामीणों को ही अपने स्तर से पहल करनी पड़ती है. खुद गांव के लोग ट्रांसफॉर्मर लाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. ऊपर से बिजली बिल के सेटलमेंट को लेकर ग्रामीणों को परेशान किया जाता है. नये घरों तक बिजली तार पहुंचाने या किसी की छत के ऊपर से गुजरे बिजली तार को हटाने की बात आती है तो विभाग के लोग टहलाने लगते हैं. आखिर इन समस्याओं का समाधान कहां और कैसे होगा.

गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मुहैया कराने की तैयारी (JVSTV)
ट्रांसफॉर्मर पहुंचाना विभाग का काम

जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर उसे बदलने की जिम्मेदारी विभाग की है. लेकिन कई बार गांव के लोग जल्दबाजी करते हुए सर्किल ऑफिस में ट्रांसफॉर्मर ले जाने पहुंच जाते हैं. क्योंकि विभाग के पास ट्रांसफॉर्मर की ढुलाई के लिए गाड़ियों की संख्या कम है. कई बार आपात स्थिति में ग्रामीण टूटे तारों को भी जोड़ लेते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए विभाग की ओर से एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. साथ ही उपभोक्ता अपनी बात कार्यपालक अभियंता से मिलकर रख सकते हैं.

प्रभारी मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है. 201 यूनिट से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर सब्सिडी मिलती है. लेकिन 400 यूनिट से ऊपर बिजली का उपयोग करने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है.

