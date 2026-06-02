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लखनऊ के हजरतगंज को फिर से चमकाने की तैयारी, LDA 16 साल बाद कर रहा रेनोवेशन

नए रूप में संवरेगा हजरतगंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी की हेरिटेज साइट और लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज एक बार फिर नई सज-धज में नजर आएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इसकी पुरानी चमक लौटाने के लिए नई पहल शुरू कर दी है. 2010 में 200वीं वर्षगांठ पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करके इसे संवारा गया था, लेकिन समय के साथ बदहाली नजर आने लगी. अब एलडीए फिर से दुकानों का रंग-रोगन, बेंच, सर्विस लेन सुधार और अन्य व्यवस्थाएं करने जा रहा है. नए रूप में संवरेगा हजरतगंज. (Video Credit; ETV Bharat) 2010 में एलडीए और अन्य विभागों ने मिलकर हजरतगंज का बड़े स्तर पर कायाकल्प किया था. उस समय प्रसिद्ध हेरिटेज आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव के प्लान के आधार पर काम हुआ था. दुकानों को एक समान क्रीम और पिंक रंग में रंगा गया, साइन बोर्ड एक जैसे बनाए गए, स्टोन पेवमेंट, विक्टोरियन स्टाइल बैलस्ट्रेड, लैंप पोस्ट, वेस्ट बिन, बेंच, छोटा ओपन एयर एम्फीथिएटर और फव्वारे बनाए गए. छतों से होर्डिंग हटाए गए, अतिक्रमण हटाया गया और सेंचुरी पुरानी फायर स्टेशन को तोड़कर मल्टी-लेवल पार्किंग बनाई गई. सड़कें चौड़ी की गईं और अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा किया गया. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में ट्रैफिक बढ़ने, रखरखाव की कमी और दुकानदारों की अनियमितताओं के कारण इलाका फिर पुरानी समस्या में फंस गया. होर्डिंग, पार्किंग की समस्या और साफ-सफाई की शिकायतें आम हो गईं. एलडीए ने अब इसे फिर संवारने का फैसला लिया है. एलडीए ने हाल ही में हजरतगंज और नाजा मार्केट के प्लेस मेकिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया है. इसमें पैदल चलने वालों के लिए बेहतर पाथवे, यूनिफॉर्म शॉपफ्रंट, हेरिटेज स्टाइल लाइटिंग और पब्लिक स्पेस को बेहतर बनाना शामिल है. रीमॉडलिंग और ब्यूटीफिकेशन के लिए करीब आठ करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है. काम में बेंच लगाना, सर्विस लेन सुधारना, फुटपाथ ठीक करना, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करना और हेरिटेज लुक बनाए रखना शामिल होगा.