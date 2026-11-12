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नंदा गौरा योजना: पात्र बालिकाओं के लिए जल्द जारी होगी विज्ञप्ति, 30 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

नंदा गौरा योजना: पात्र बालिकाओं के लिए जल्द जारी होगी विज्ञप्ति ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी की है. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की पात्र बालिकाओं से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से न छूटे.

गुरुवार को सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने और क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न करने के निर्देश दिए.