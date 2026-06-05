गोरखपुर के वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को SAI को सौंपने की तैयारी; इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं
अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण से सहयोग की अपेक्षा की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 1:05 PM IST
गोरखपुर: रामगढ़ ताल के करीब 5 साल पहले 49 करोड़ की लागत से बने वॉटर स्पोर्ट्स को अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) को सौंपे जाने की तैयारी है. इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कवायद रही है. साई के क्षेत्रीय निदेशक ने वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी पूरा कर लिया है.
यहां पर रोइंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण से सहयोग की अपेक्षा की गई है. जीडीए वीसी अभिनव गोपाल ने हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है.
भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सिंह ने कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन के लिए जिस स्तर की आधारभूत संरचना और अतिरिक्त स्थान की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण तैयार है.
लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सिंह ने कॉम्प्लेक्स में विकसित जिम्नेजियम, कैफेटेरिया, डॉक्टर्स रूम, डॉरमेट्री सहित अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है. उनके दौरे के संबंध में प्राधिकरण के वीसी अभिनव गोपाल ने बताया कि निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर साई की संचालन समिति को भेजी जाएगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा.
पिछले कुछ वर्षों में रामगढ़ झील को वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिशें तेज हुई हैं. यहां इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समेत रोइंग की चार राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसमें रूचि रखते हैं. यहां भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2029 के भी प्रशिक्षण की तैयारी है.
उन्होंने बताया कि यहां गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स (NIWS) से संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भवन की संरचना और सुविधाएं विकसित की गई थीं.
हालांकि, प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले सका. बाद में परिसर के उपयोग और आय सृजन के लिए यहां अन्य गतिविधियां शुरू कराई गईं. अब यदि साई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होता है, तो पूर्वांचल के खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफार्म मिल जाएगा.
इस इंटरनेशनल वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण इसी सोच के साथ किया गया था कि रामगढ़ झील को वॉटर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके. यह नहीं हो सका, तब गोरखपुर के विभिन्न खेल संघो की इसमें एंट्री हो गई.
उन्होंने इसे अपना केंद्र बना लिया है. इसमें शूटिंग से लेकर बॉक्सिंग और रेस्टोरेंट जैसी चीज संचालित हो रही हैं. यहां प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को अभी बाहर से भोजन करना पड़ता है. उन्हें यहां खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
रोइंग के कोच अशोक प्रसाद हों या फिर अलीगढ़ का खिलाड़ी दीपक कुमार यह लोग अभी रोइंग की सुविधा को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि सेफ्टी बोट का इस खेल में होना बेहद जरूरी है.
कोच का कहना है कि हम उन्हीं खिलाड़ियों को ले रहे हैं, जिन्हें फिलहाल तैराकी का प्रशिक्षण प्राप्त है. इससे रोइंग के प्रशिक्षण के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है, तो उन्हें बचाया जा सके.
रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एम. बालाजी मरडप्पा का मानना है रोइंग स्पोर्ट्स में साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए गोरखपुर फर्स्ट च्वाइस है. बालाजी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल का कायाकल्प कराने के साथ इसके समीप ही वर्ल्ड क्लास वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाकर उत्तर प्रदेश में रोइंग के क्षेत्र में संभावनाओं को काफी बढ़ावा दिया है.
यूपी रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साई की तरफ से प्रशिक्षकों की तैनाती की जाती है. यह कोच प्रायः अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ी होते हैं, जो नए खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों को गहनता से सिखाते हैं.
रोइंग का नेशनल प्लेटफार्म बन रहा रामगढ़ताल
- मई 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रोइंग प्रतियोगिता.
- अक्टूबर 2024 में सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन.
- एशियाड 2026 की तैयारी के लिए मार्च-अप्रैल माह में रोइंग की राष्ट्रीय महिला टीम के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन.
- 12 मई से 16 मई तक अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग.
- 17 मई से 21 मई तक 46वें जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन.
यह भी पढ़ें: ₹600 में देख सकेंगे इकाना में रोहित और कोहली का जलवा, अफगानिस्तान के खिलाफ ODI को लेकर तैयारियां तेज