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गोरखपुर के वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को SAI को सौंपने की तैयारी; इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं

SAI के अधिकारियों ने किया निरीक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: रामगढ़ ताल के करीब 5 साल पहले 49 करोड़ की लागत से बने वॉटर स्पोर्ट्स को अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) को सौंपे जाने की तैयारी है. इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कवायद रही है. साई के क्षेत्रीय निदेशक ने वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी पूरा कर लिया है. यहां पर रोइंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण से सहयोग की अपेक्षा की गई है. जीडीए वीसी अभिनव गोपाल ने हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है. भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सिंह ने कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन के लिए जिस स्तर की आधारभूत संरचना और अतिरिक्त स्थान की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण तैयार है. गोरखपुर के वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को SAI को सौंपने की तैयारी. (Video Credit: ETV Bharat) लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सिंह ने कॉम्प्लेक्स में विकसित जिम्नेजियम, कैफेटेरिया, डॉक्टर्स रूम, डॉरमेट्री सहित अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है. उनके दौरे के संबंध में प्राधिकरण के वीसी अभिनव गोपाल ने बताया कि निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर साई की संचालन समिति को भेजी जाएगी. इसके बाद आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा. पिछले कुछ वर्षों में रामगढ़ झील को वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिशें तेज हुई हैं. यहां इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समेत रोइंग की चार राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसमें रूचि रखते हैं. यहां भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2029 के भी प्रशिक्षण की तैयारी है. उन्होंने बताया कि यहां गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स (NIWS) से संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भवन की संरचना और सुविधाएं विकसित की गई थीं. वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स. (Photo Credit: ETV Bharat)