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उत्तराखंड में होटल और रेस्तरां को बिजली बिल में छूट देने की तैयारी, ये है पूरा प्लान

उत्तराखंड के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की जेब अब नहीं होगी ढीली, ऑफ सीजन में बिजली बिल में विशेष छूट देने की तैयारी

Electricity Meters
ऊर्जा भवन (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 19, 2026 at 6:25 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में होटल और रेस्टोरेंट के बिजली बिल में विशेष छूट देने की तैयारी हो रही है. इसके तहत इन व्यवसायियों को स्मार्ट मीटर लगाने होंगे, जिसके जरिए ऑफ सीजन में व्यवसायियों को फिक्स्ड चार्ज के राहत दी जाएगी.

उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े कारोबारियों, खासकर होटल और रेस्तरां संचालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में बिजली बिल के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए एक नई योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत ऑफ सीजन में होटल और रेस्तरां को फिक्स्ड चार्ज में छूट दी जाएगी.

क्या है मकसद? इस कदम का उद्देश्य उन व्यवसायियों को राहत देना है, जिनका कारोबार सर्दियों या ऑफ सीजन के दौरान काफी कम हो जाता है, लेकिन उन्हें बिजली के फिक्स्ड चार्ज का पूरा भुगतान करना पड़ता है. इस योजना को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने अहम फैसला लिया है.

आयोग के अनुसार जो होटल और रेस्तरां संचालक ऑफ सीजन में अपने कुल कनेक्शन लोड का 10 फीसदी या उससे कम बिजली का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें फिक्स्ड चार्ज में विशेष छूट दी जाएगी. यह राहत खासतौर पर छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है, जो ऑफ सीजन में या तो सीमित स्तर पर काम करते हैं या पूरी तरह से बंद रहते हैं.

Electricity Meters
बिजली के मीटर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

ऑफ सीजन में बिजली की खपक हो जाती है कम: राज्य में ऑफ सीजन की अवधि 1 नवंबर से 31 मार्च तक मानी जाती है. इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो जाती है, जिससे होटल और रेस्तरां का कारोबार प्रभावित होता है.

ऐसे में बिजली की खपत भी कम हो जाती है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के तहत व्यवसायियों को फिक्स्ड चार्ज का पूरा भुगतान करना पड़ता है. नई योजना इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. ताकि, वास्तविक इस्तेमाल के आधार पर ही उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़े.

स्मार्ट मीटर लगवाने पर मिलेगा योजना का फायदा: इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है. होटल और रेस्तरां संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य होगा. स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की खपत का सटीक आंकलन किया जा सकेगा, जिससे यह तय होगा कि संबंधित उपभोक्ता योजना के पात्र हैं या नहीं.

सरकार और बिजली विभाग का मानना है कि स्मार्ट मीटर पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ ऊर्जा प्रबंधन को भी बेहतर बनाएंगे. उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने आयोग के निर्देशों के बाद इस योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है.

स्मार्ट मीटर खराब होने पर 10 दिनों के भीतर बदलना अनिवार्य: विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र उपभोक्ताओं को समय पर योजना का लाभ मिल सके. साथ ही स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को भी तेजी से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है. आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर खराब हो जाता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर बदलना अनिवार्य होगा.

30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन: ऐसा न करने की स्थिति में उपभोक्ता योजना के लाभ से वंचित हो सकता है. इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली खपत का रिकॉर्ड लगातार और सटीक रूप से उपलब्ध रहे. योजना का लाभ लेने के इच्छुक होटल और रेस्तरां संचालकों को 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा.

पहली बार विशेष छूट देने की पहल: इसके बाद विभाग की ओर से पात्रता की जांच कर उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा. यह पहली बार है, जब राज्य में इस तरह की विशेष छूट देने की पहल की जा रही है, जिससे पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को सीधे तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है.

बिजली बचाने के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे लोग: यह कदम न केवल व्यवसायियों के लिए राहत भरा है, बल्कि इससे ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. जब उपभोक्ताओं को कम खपत पर आर्थिक लाभ मिलेगा, तो वे बिजली बचाने के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे. इसके अलावा स्मार्ट मीटर के इस्तेमाल से बिजली वितरण प्रणाली भी ज्यादा कुशल और पारदर्शी बन सकेगी.

"यह फायदा पूरे प्रदेश में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को दिया जाएगा, लेकिन देखा जाता है कि यात्रा रूट या पहाड़ों पर ही ऐसे छोटे होटल और रेस्टोरेंट रहते हैं, जो केवल कुछ महीनों के लिए सीजनल रूप से चलते हैं, ऐसे में कुल लोड का 10% बिजली खर्च वाली शर्त को पूरा करने वाले ही होटल-रेस्टोरेंट संचालक इसका लाभ ले पाएंगे."- एमएल प्रसाद, अध्यक्ष, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग

उत्तराखंड सरकार और विद्युत नियामक आयोग की यह पहल पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. अगर यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी इस तरह के मॉडल को अपनाया जा सकता है.

होटल और रेस्तरां संचालकों के लिए यह योजना ऑफ सीजन में आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उनके व्यवसाय को स्थिरता देने में भी मददगार साबित होगी. इस तरह से यह निर्णय होटल और रेस्तरां संचालकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.

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