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उत्तराखंड के दुर्गम गांवों तक पहुंचेंगे डॉक्टर, आउटसोर्सिंग के जरिए खाली पड़े पद भरने की तैयारी

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. जिसके पीछे की मुख्य वजह दूरस्थ क्षत्रों में डॉक्टरों की तैनाती और उनका लंबे समय तक वहां न रुकना है. ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग इस समस्या से निपटने के लिए खास तैयारी कर रहा है.

इसके तहत आउटसोर्सिंग के जरिए डॉक्टरों की नियुक्ति की पॉलिसी तैयार की जा रही है. योजना के तहत डॉक्टरों को दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा जाएगा. ताकि, वहां उपलब्ध स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होने के साथ ही स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके.

आउटसोर्सिंग के जरिए खाली पड़े पद भरने की तैयारी (वीडियो- ETV Bharat)

'यू कोट वी पे' योजना भी डॉक्टरों को नहीं कर पा रहा आकर्षित: गौर हो कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की काफी ज्यादा कमी है. जिसके चलते मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. जबकि, उत्तराखंड सरकार 'यू कोट वी पे' योजना के तहत डॉक्टर्स को मुंहमांगा पैसा देने को तैयार है. बावजूद इसके विशेषज्ञ डॉक्टरों के करीब 46 फीसदी पद खाली पड़े हुए हैं.

विशेषज्ञ डॉक्टरों के 601 पद खाली: स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के कुल 1,291 पद सृजित हैं. जिसमें में 601 पद अभी भी खाली चल रहे हैं. जिनको भरना स्वास्थ्य विभाग के लिए के बड़ी चुनौती बनी हुई है. क्योंकि, 'यू कोट वी पे' योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपए प्रति माह सैलरी देने की व्यवस्था है. जबकि, निजी अस्पतालों में उन्हें करीब 8 लाख रुपए की सैलरी मिल जा रही है.

अस्पताल में मरीज और डॉक्टर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

डॉक्टरों के कितने पद खाली? स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, सर्जन स्पेशलिस्ट के स्वीकृत 144 पदों में से 70 पद खाली हैं. स्पेशलिस्ट फिजिशियन के स्वीकृत 182 पदों में 130 पद खाली हैं. एनेस्थीसिया विभाग में एक्सपर्ट डॉक्टरों के स्वीकृत 181 पदों में से 94 पद खाली पड़े हुए हैं. बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत 160 पदों में से 85 पद खाली हैं.

स्त्री रोग विशेषज्ञों के स्वीकृत 175 पदों में से 102 पद खाली हैं. मनोचिकित्सकों के स्वीकृत 29 पदों में से 20 पद खाली है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टरों के स्वीकृत 25 पदों में से 23 पद खाली हैं. चर्मरोग विशेषज्ञों के स्वीकृत 35 पदों में से 28 पद खालो हैं. पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों के स्वीकृत 97 पदों में से 67 पद खाली पड़े हुए हैं.

डॉक्टरों के कितने पद खाली (फोटो- ETV Bharat GFX)

प्रदेश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टर्स को पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले भी तमाम पहल किए जा चुके हैं. जिसके तहत 'यू कोट वी पे' योजना के जरिए विशेषज्ञों को अधिकतम 4 लाख और सुपर स्पेशलिस्ट को 6 लाख रुपए प्रति माह मानदेय दिए का प्रावधान है, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए डॉक्टरों ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई.

अतिरिक्त भत्ता देने पर भी डॉक्टर नहीं दिखा रहे रुचि: इसके अलावा इन क्षेत्रों में डॉक्टर्स रुके और अपनी सेवाएं दें, इसके लिए साल 2024 में स्वास्थ्य विभाग ने कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने का भी निर्णय लिया था, लेकिन इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला.

मेडिकल कैंप में मरीजों की जांच (फाइल फोटो- ETV Bharat)

आउटसोर्स से भरे जाएंगे विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद: यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग खाली पड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए अब आउटसोर्स का सहारा लेने का निर्णय लिया है. जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पॉलिसी भी तैयार कर रहा है. वहीं, स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय का कहना है कि,