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MCD के जन-स्वास्थ्य विभाग में 1066 रिक्त पद भरने की तैयारी, स्थायी समिति ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

स्थायी समिति ने कई प्रस्तावों को दी मंजूरी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के जन-स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 1066 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शुक्रवार को हुई समिति की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करते हुए अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए. नियमित नियुक्तियों में देरी होने की स्थिति में संविदा या अनुबंध आधार पर भी भर्ती करने को कहा गया है. बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 923.57 करोड़ रुपये की सड़क सफाई योजना और दिल्ली के 126 प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर मुक्त टोल वसूली व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.

जन-स्वास्थ्य विभाग में 14 एंटी मलेरिया अधिकारी, 105 मलेरिया निरीक्षक, 398 सहायक मलेरिया निरीक्षक और 549 एमटीएस के पद खाली हैं. सत्या शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की कमी से मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम, क्षेत्रीय निरीक्षण और निगरानी का काम प्रभावित हो सकता है. ऐसे में रिक्त पदों को भरना जरूरी है, ताकि जनस्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके. बैठक में दिल्ली की सड़कों से धूल कम करने के लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की तैनाती की करीब 923.57 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई. इन मशीनों से अगले 10 वर्षों तक सड़कों की सफाई कराई जाएगी. छोटी क्षमता वाली मशीनें इलेक्ट्रिक होंगी, जबकि बड़ी मशीनों के लिए इलेक्ट्रिक या सीएनजी का विकल्प रखा गया है. तीन पैकेजों के तहत अलग-अलग एजेंसियों को मशीनों की तैनाती, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी.