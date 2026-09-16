ETV Bharat / state

स्वतंत्रता सेनानी फर्जी सर्टिफिकेट केस: HC में PIL दाखिल करने की तैयारी, जांच में दायरे में आएंगे पटवारी-एसडीएम!

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण समिति ने राज्य गठन से लेकर अभी तक इस मामले के विस्तृत जांच की मांग की है.

Etv Bharat
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फर्जी सर्टिफिकेट केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2026 at 6:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोटे से एमबीबीएस में दाखिला लेने के मामले में अब उच्चस्तरीय जांच की मांग की जा रही है. इसीलिए इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील विकेश सिंह नेगी नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे है. हालांकि इस मामले में पहले ही दो-दो अलग मुकदमों में कुल पांच महिलाओं को आरोपी बनाया है. साथ ही जिला प्रशासन जांच के दौरान चार प्रमाण-पत्रों को भी निरस्त कर चुका है.

9 सीटों में 5 अभ्यर्थियों ने लिया था दाखिला: उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में नीट-यूजी 2026 काउंसलिंग के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के तहत कुल 9 एमबीबीएस सीटें आवंटित हुई थीं. इनमें से पांच अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया था. शुरुआती शिकायतों में सात प्रमाणपत्रों की वैधता और पात्रता पर सवाल उठाए गए थे.

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण समिति ने प्रमाण-पत्रों की जांच की मांग की थी. समिति के उपाध्यक्ष प्रदीप बहुगुणा ने मंत्री सुबोध उनियाल और जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान को पत्र भेजकर शिकायत की थी. समिति के सदस्य जितेंद्र रघुवंशी की ओर से भी मुख्यमंत्री स्तर पर शिकायत की गई.

एक ही व्यक्ति के परिचय पत्र का इस्तेमाल: शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच शुरू की. एडीएम प्रशासन स्मृता परमार के नेतृत्व में टीम ने परी, खुशी, स्वाति और तृप्ति के दस्तावेजों का सत्यापन किया. जांच में सामने आया कि चारों के प्रमाणपत्रों में धर्मवीर वर्मा पुत्र खजान सिंह के नाम का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिचय पत्र इस्तेमाल किया गया था.

प्रशासन ने संबंधित रिकॉर्ड और पंजिका की जांच की तो इस नाम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रिकॉर्ड नहीं मिला. इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में दर्ज पतों पर उनके या उनके परिवार के रहने की पुष्टि भी नहीं हुई. दस्तावेजों और मौके पर मिली जानकारी में अंतर सामने आने के बाद चारों प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए गए.

चार दाखिले रद्द, पांच पर मुकदमा: प्रमाण-पत्र निरस्त होने के बाद एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने चारों अभ्यर्थियों के एमबीबीएस दाखिले भी रद्द कर दिए. इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई. क्लेमनटाउन थाने में दर्ज मुकदमे में तृप्ति और उसकी मां उमा देवी को आरोपी बनाया गया है. वहीं, रायपुर थाने में दर्ज मुकदमे में खुशी, परी और स्वाति नामजद हैं. दोनों मामलों में कुल पांच महिलाएं आरोपी हैं. पुलिस फिलहाल दस्तावेजों, आधार कार्ड, आवेदन पत्र और प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर रही है.

पटवारी से लेकर एसडीएम तक की भूमिका की जांच: मामले की जांच अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र जारी करने और उसके सत्यापन की पूरी प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है. संबंधित पटवारी और एसडीएम स्तर पर हुई कार्रवाई की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि प्रमाणपत्र जारी करने या सत्यापन के दौरान कहीं लापरवाही अथवा नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं.

हाईकोर्ट में PIL की तैयारी: आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने राज्य गठन के बाद से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्रों की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी की है. इसके साथ ही अब फर्जी एससी-एसटी प्रमाण-पत्रों की भी जांच की मांग उठ रही है.

वही मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तंत्र की भूमिका सवालों के घेरे में है, उसी व्यवस्था से जांच कराना उचित नहीं है. उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए लाभ पहुंचाने के आरोपों के साथ डीएलएड में डोमिसाइल से जुड़े मामलों की भी जांच की मांग की.

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार चौहान ने बताया है कि जांच समिति सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट सीडीओ की अध्यक्षता में तैयार होगी. जांच में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. डोमिसाइल या अन्य प्रमाणपत्रों में हेराफेरी अथवा फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की शिकायत सामने आती है तो जांच समिति अपने दायरे का विस्तार कर इन पहलुओं को भी जांच में शामिल करेगी.
-आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून-

पढ़ें---

TAGGED:

MBBS ADMISSION
UTTARAKHAND
HIGHCOURT
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
FREEDOM FIGHTER FAKE CERTIFICATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.