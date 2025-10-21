ETV Bharat / state

नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी में रांची नगर निगम, स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत!

रांचीः राजधानी रांची के लोगों को अब अपने घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी. रांची नगर निगम क्षेत्र में 12 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर (स्वास्थ्य उपकेंद्र) स्थापित करने की तैयारी की जा रही है. इस योजना का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मोहल्ला स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें मामूली बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ न लगानी पड़े.

निगम के अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक केंद्र के भवन निर्माण पर लगभग 25 लाख रुपये खर्च होंगे. इन भवनों का निर्माण 15वें वित्त आयोग की राशि से कराया जाएगा. निगम ने बताया कि सभी भवनों का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि वहां मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था, महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट, ओपीडी (आउटडोर पेशेंट विभाग) और डिस्पेंसरी जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहेंगी.

वर्तमान में रांची नगर निगम क्षेत्र में 25 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले से संचालित हैं. इन केंद्रों के माध्यम से अब तक हजारों मरीजों को मुफ्त जांच, दवाइयां और प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल चुकी है. अब 12 नए केंद्रों के निर्माण के बाद नगर निगम क्षेत्र में कुल 37 आरोग्य मंदिर हो जाएंगे. इससे स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और विस्तृत हो जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि रांची नगर निगम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके घर के आसपास ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लोगों को सामान्य बीमारियों जैसे बुखार, खांसी-जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, टीकाकरण और मातृत्व देखभाल जैसी सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी. इसके अलावा, इन केंद्रों से बड़ी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव भी कम होगा और लोगों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिलेगी.

सुशांत गौरव ने बताया कि नए केंद्रों के लिए घनी आबादी वाले और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है. निगम द्वारा पहले ही संभावित स्थानों का सर्वे कराया जा चुका है और जहां जरूरत अधिक है, वहां जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र में एक डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, ताकि मरीजों को समुचित इलाज मिल सके. इन केंद्रों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ऑनलाइन डेटा प्रबंधन की व्यवस्था भी होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी.