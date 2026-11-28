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भखारा के आमा तालाब को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान, रामसर साइट बनाने की तैयारी तेज, विशेषज्ञों ने किया धमतरी का दौरा

आमा तालाब की बदलेगी पहचान ( ETV BHARAT )

धमतरी: भखारा का आमा तालाब आने वाले समय में धमतरी जिले की नई पहचान बन सकता है. इसे रामसर साइट के रूप में विकसित और नामांकित करने की दिशा में प्रशासनिक पहल तेज हो गई है. विधायक अजय चंद्राकर और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के प्रयासों से इस तालाब का विशेषज्ञ टीमों ने दौरा किया है.

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), प्रयागराज और छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण के विशेषज्ञ इस तालाब का दौरा करने पहुंचे. उन्होंने आमा तालाब पहुंचकर इस तालाब की नेचुरल ब्यूटी को परखा. इसके साथ ही आमा तालाब पहुंचकर इसकी प्राकृतिक खूबियों और पर्यावरणीय संभावनाओं का जायजा लिया. निरीक्षण दल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, प्रयागराज के डॉ. विनय रंजन शामिल रहे. उनकी अगुवाई में बी. लक्ष्मणुडु तथा छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण की अनीता हरमुख भी मौजूद रहीं.