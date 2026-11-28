भखारा के आमा तालाब को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान, रामसर साइट बनाने की तैयारी तेज, विशेषज्ञों ने किया धमतरी का दौरा
विधायक अजय चंद्राकर और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की पहल जैव विविधता के क्षेत्र में सफल हो सकती है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 8:17 PM IST
धमतरी: भखारा का आमा तालाब आने वाले समय में धमतरी जिले की नई पहचान बन सकता है. इसे रामसर साइट के रूप में विकसित और नामांकित करने की दिशा में प्रशासनिक पहल तेज हो गई है. विधायक अजय चंद्राकर और कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के प्रयासों से इस तालाब का विशेषज्ञ टीमों ने दौरा किया है.
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), प्रयागराज और छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण के विशेषज्ञ इस तालाब का दौरा करने पहुंचे. उन्होंने आमा तालाब पहुंचकर इस तालाब की नेचुरल ब्यूटी को परखा. इसके साथ ही आमा तालाब पहुंचकर इसकी प्राकृतिक खूबियों और पर्यावरणीय संभावनाओं का जायजा लिया. निरीक्षण दल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, प्रयागराज के डॉ. विनय रंजन शामिल रहे. उनकी अगुवाई में बी. लक्ष्मणुडु तथा छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण की अनीता हरमुख भी मौजूद रहीं.
आमा तालाब को रामसर साइट बनाने की पहल
आमा तालाब को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की पहल का मकसद इसे केवल पानी के स्रोत तक सीमित रखना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि और जैव विविधता के संरक्षण केंद्र के रूप में पहचान दिलाना है. यदि यह प्रयास सफल होता है तो भखारा के आमा तालाब को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है. इसके साथ ही प्रवासी पक्षियों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
रामसर साइट में छत्तीसगढ़ का बढ़ रहा दायरा
आर्द्रभूमियों के संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ भी लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रदेश का कोपरा जलाशय पहला रामसर स्थल घोषित हो चुका है. वहीं, वेटलैंड संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए 500 से अधिक वेटलैंड मित्र तैयार किए गए हैं. प्रदेश में 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 11,098 वेटलैंड का ग्राउंड ट्रुथिंग और सीमा निर्धारण किया गया है.
कई जलाशयों की सुधरेगी हालत
प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत वर्ष 2030 तक 20 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामांकित कराने का लक्ष्य रखा है. कोपरा जलाशय के बाद छिंदारी, पैलीमेटा और नीमगांव जलाशय सहित अन्य संभावित स्थलों को भी इस सूची में शामिल कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में भखारा के आमा तालाब को लेकर की जा रही पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
आमा तालाब का संरक्षण और इसे रामसर साइट के रूप में विकसित करने की पहल पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. विधायक अजय चंद्राकर के मार्गदर्शन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इससे आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध जैव विविधता और स्वच्छ पर्यावरण का लाभ मिल सकेगा-हरख जैन, विधायक प्रतिनिधि, धमतरी
आमा तालाब की प्राकृतिक और पर्यावरणीय महत्ता को देखते हुए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों का निरीक्षण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. नगर पंचायत की ओर से तालाब की स्वच्छता, संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा-हरिकृष्ण पवारिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, धमतरी
आमा तालाब को रामसर स्थल के रूप में नामांकित कराने का प्रस्ताव सफल होता है तो यह धमतरी के लिए सुखद बात होगी. इसके अलावा भखारा को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान मिल सकेगी.