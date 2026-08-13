ETV Bharat / state

तंबाकू सेवन पर शिकंजा कसने की तैयारी, तंबाकू मुक्त होगा छत्तीसगढ़, जानिए क्या है कोटपा

नवा रायपुर में तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) के कड़े क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई.

PROHIBITION OF TOBACCO USE
जानिए क्या है कोटपा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: तंबाकू सेवन पर रोक और इससे होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जनभागीदारी पर जोर दिया जा रहा है. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर में ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003’ (कोटपा) के कड़े क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई.

तंबाकू सेवन पर शिकंजा कसने की तैयारी

कार्यशाला में मुंबई से पहुंचीं वाइटल स्ट्रैटजीज की एक्सपर्ट डॉ. चंद्रावली मदान ने तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान और लोगों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों से दूर रखने के उपायों पर जानकारी दी. वहीं वाइटल स्ट्रैटजीज की डॉ. हंसा कंडू ने राज्य में तंबाकू नियंत्रण कानून को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं की बहुक्षेत्रीय सहभागिता की आवश्यकता पर विचार साझा किए. प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से नाबालिगों तक तंबाकू उत्पादों की पहुंच और उपलब्धता कम करने के उपायों पर चर्चा की गई, ताकि कम उम्र में तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोका जा सके.

तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान किए जाएंगे

कार्यशाला में तंबाकू मुक्त समुदाय, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान और तंबाकू मुक्त गांव की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के साथ जिला स्तर पर एमआईएस की प्रगति और उसके अपडेट की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों को कोटपा के प्रावधानों के प्रभावी पालन और मैदानी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई. अपर संचालक इंद्रजीत बर्मन ने राज्य में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता गतिविधियों के साथ वैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया.

तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करने की कवायद

प्रशिक्षण में जिला स्तर से आए जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी), जिला सलाहकार (एनटीसीपी), सामाजिक कार्यकर्ता, दंत शल्य चिकित्सक एवं दंत चिकित्सक, खाद्य एवं औषधि विभाग के प्रतिनिधि तथा जिला एनजीओ सहयोगियों ने भाग लिया. कार्यशाला का उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति व्यापक जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता, आपूर्ति और उपयोग को कम करने के लिए मैदानी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की क्षमता विकसित करना रहा. वहीं, स्वास्थ्य विभाग का जोर कानून के सख्त पालन, विभागीय समन्वय और जनभागीदारी के माध्यम से राज्य में तंबाकू मुक्त वातावरण तैयार करने पर है.

नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत, बलौदाबाजार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने युवाओं को दिलाई नशामुक्ति की शपथ

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' अभियान का शुभारंभ, लोक भवन में राज्यपाल और सीएम रहे मौजूद

चिट्टा सिंडिकेट पर प्रहार, छह आरोपी माल समेत गिरफ्तार, पंजाब से जुड़े नशा कारोबार के तार

TAGGED:

PROHIBITION OF TOBACCO USE
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
NAVA RAIPUR
MUMBAI
PROHIBITION OF TOBACCO USE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.