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भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी, पहाड़ में तैनाती से किया इंकार तो सरकारी डॉक्टर बनने का रास्ता होगा बंद!

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उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए की जा रही भर्तियों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं. स्थिति यह है कि चयनित होने के बाद भी बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी तैनाती वाले अस्पतालों में पहुंचकर सेवाएं शुरू नहीं कर रहे हैं. खासकर पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती मिलने पर डॉक्टरों के पीछे हटने की समस्या सामने आ रही है. इससे सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर खर्च होने वाले संसाधनों के साथ ही अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की कोशिशों को भी झटका लग रहा है.