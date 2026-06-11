सहारा की जमीन पर विधानसभा भवन बनाने की तैयारी तेज, फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 7 फर्मों ने दिखाई रुचि
इस प्रोजेक्ट को लेकर देश की सात बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है. इनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत की फर्म शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 9:48 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारा समूह से वापस ली गई जमीन के बेहतर उपयोग को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार अब इसी जमीन पर एक नया और आधुनिक विधान भवन बनाने की तैयारी को और आगे बढ़ा दिया है. इस प्रोजेक्ट को लेकर देश की सात बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है. इनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दक्षिण भारत की फर्म शामिल हैं.
सहारा समूह की यह जमीन पिछले कई सालों से विवादों में रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नियामकीय कार्रवाई के बाद सरकार ने इस जमीन को अपने कब्जे में लिया था. विधानसभा का मौजूदा भवन काफी पुराना हो चुका है. आने वाले समय में परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या बढ़ेगी. बैठक के लिए जगह की कमी, पार्किंग की समस्या और आधुनिक सुविधाओं का अभाव लगातार महसूस किया जा रहा है.
इसी वजह से सरकार ने नया विधानसभा परिसर बनाने का फैसला किया. सहारा की जमीन शहर के बीच स्थित होने और पर्याप्त क्षेत्रफल होने के कारण इस योजना के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई. सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है. पहला कदम फिजिबिलिटी स्टडी कराना होगा. इसमें यह देखा जाएगा कि क्या इस जमीन पर तकनीकी और कानूनी रूप से विधान भवन बनाया जा सकता है.
मिट्टी की जांच, ट्रैफिक लोड, पर्यावरण प्रभाव और निर्माण लागत जैसे बिंदुओं का आकलन किया जाएगा. फिजिबिलिटी स्टडी के लिए यूपी, दिल्ली और दक्षिण भारत की सात कंपनियों ने अपनी पेशकश दी है. इन कंपनियों के पास बड़े सरकारी प्रोजेक्ट और कंसल्टेंसी का अनुभव है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक या दो कंपनियों को यह काम सौंपा जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, जल्दी कंपनियां अपना प्रेजेंटेशन देंगी, इसके बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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