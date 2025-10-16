ETV Bharat / state

प्राकृतिक ही नहीं, कृत्रिम छठ घाटों पर भी नगर निगम का फोकस, नगर आयुक्त ने बताई पूरी तैयारी

रांची: महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम पूरी तैयारी में जुट गया है. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस बार निगम का फोकस सिर्फ प्राकृतिक तालाबों पर नहीं, बल्कि कृत्रिम छठ घाटों पर भी रहेगा. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर के कई इलाकों में अस्थायी यानी कृत्रिम तालाबों का निर्माण कराया जाएगा ताकि व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

नगर आयुक्त ने बताया कि छठ पर्व को लेकर निगम की टीमें लगातार इलाकेवार समीक्षा कर रही हैं. जल्द ही पूजा समितियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. छठ घाटों पर लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि व्रतियों और आगंतुकों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि आने-जाने वाले रास्तों पर स्ट्रीट लाइट और टेम्परेरी लाइटिंग दोनों की व्यवस्था होगी. संबंधित एजेंसियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जानकारी देते नगर आयुक्त सुशांत गौरव (ईटीवी भारत)

सुशांत गौरव ने बताया कि सभी तालाबों की गहराई की जांच की जा रही है. गहरे तालाबों में सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि कोई अंदर तक न जा सके. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को भी सभी जानकारी दी जा चुकी है और तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है.

नगर आयुक्त ने कहा कि छठ घाटों की साफ-सफाई और विकास कार्य लगातार जारी है. निगम द्वारा तालाबों की सफाई और मरम्मत की प्रक्रिया कंटीन्यूअस मोड पर चल रही है. दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के बाद तालाबों से समय पर मूर्तियां हटाई जा रही हैं, ताकि छठ पूजा तक पानी पूरी तरह साफ रहे.