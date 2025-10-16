ETV Bharat / state

प्राकृतिक ही नहीं, कृत्रिम छठ घाटों पर भी नगर निगम का फोकस, नगर आयुक्त ने बताई पूरी तैयारी

छठ महापर्व को लेकर रांची नगर निगम की तैयारियों को लेकर नगर आयुक्त ने पूरी जानकारी दी.

Chhath Puja 2025
छठ घाट का निरीक्षण करते नगर आयुक्त (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम पूरी तैयारी में जुट गया है. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस बार निगम का फोकस सिर्फ प्राकृतिक तालाबों पर नहीं, बल्कि कृत्रिम छठ घाटों पर भी रहेगा. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर के कई इलाकों में अस्थायी यानी कृत्रिम तालाबों का निर्माण कराया जाएगा ताकि व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

नगर आयुक्त ने बताया कि छठ पर्व को लेकर निगम की टीमें लगातार इलाकेवार समीक्षा कर रही हैं. जल्द ही पूजा समितियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. छठ घाटों पर लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि व्रतियों और आगंतुकों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि आने-जाने वाले रास्तों पर स्ट्रीट लाइट और टेम्परेरी लाइटिंग दोनों की व्यवस्था होगी. संबंधित एजेंसियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जानकारी देते नगर आयुक्त सुशांत गौरव (ईटीवी भारत)

सुशांत गौरव ने बताया कि सभी तालाबों की गहराई की जांच की जा रही है. गहरे तालाबों में सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि कोई अंदर तक न जा सके. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को भी सभी जानकारी दी जा चुकी है और तालमेल बनाकर काम किया जा रहा है.

नगर आयुक्त ने कहा कि छठ घाटों की साफ-सफाई और विकास कार्य लगातार जारी है. निगम द्वारा तालाबों की सफाई और मरम्मत की प्रक्रिया कंटीन्यूअस मोड पर चल रही है. दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के बाद तालाबों से समय पर मूर्तियां हटाई जा रही हैं, ताकि छठ पूजा तक पानी पूरी तरह साफ रहे.

उन्होंने बताया कि यदि कहीं गंदगी पाई जाती है या किसी माध्यम से कमियां उजागर होती हैं, तो उन्हें तुरंत दूर किया जा रहा है. मीडिया द्वारा दिखाई गई खामियों पर भी निगम संवेदनशीलता से काम कर रहा है.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि इस बार रांची के हर छठ घाट पर बेहतर व्यवस्था हो चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम. तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है और छठ पर्व तक सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

रांची में बीजेपी का स्वदेशी अभियान! दीपावली और छठ में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए जागरुक किया

रांची में छठ महापर्व की तैयारियां तेज, मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने चलाया सफाई अभियान

डीजीपी की बैठक, दिपावली और छठ के दौरान सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की

TAGGED:

CHHATH PUJA IN RANCHI
CHHATH GHAT RANCHI
RANCHI NAGAR NIGAM
रांची में छठ पूजा
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.