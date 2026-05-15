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झारखंड में 30 जून से शुरू होने वाले SIR के लिए राजनीतिक दल कितने तैयार, BLA नियुक्ति में किसने मारी बाजी?

रांची: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) के तीसरे चरण के लिए शेड्यूल घोषित कर दिया है. इस शेड्यूल के अनुसार, झारखंड में 30 जून से SIR शुरू हो जाएगा. 01 अक्टूबर 2026 को आधार मानते हुए झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई तक घर-घर सर्वेक्षण का काम किया जाएगा. वहीं इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारी और स्टैंड के बारे में जानकारी ली गई.

झारखंड में SIR होने की संभावना को देखते हुए कांग्रेस ने पहले से ही मेहनत शुरू कर रखी है. बावजूद इसके वह अभी तक 12,500 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर अपना बूथ लेवल एजेंट(BLAs) तक नहीं बना पाई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बूथ लेवल एजेंट्स(BLAs) बनाने में कांग्रेस से भी पीछे है. यही हाल राष्ट्रीय जनता दल का है, जिसके मुख्य प्रवक्ता हर पंचायत और प्रखंड स्तरीय नेताओं को SIR को लेकर जरूरी निर्देश देने की बात तो कहते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने बूथों पर उन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को बीएलए के रूप में नियुक्त किया है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

कांग्रेस ने बनाए हैं 17 हजार बीएलए

झारखंड में कांग्रेस के लिए BLAs बनाने के अभियान के नोडल अधिकारी सूर्यकांत शुक्ला कहते हैं कि हमारी पार्टी ने राज्य के किसी भी अन्य दलों से बेहतर प्रदर्शन बीएलए बनाने में किया है. राज्य में कांग्रेस ने बीएलए के रूप में 17 हजार योग्य और जुझारू बीएलए बनाए हैं और उनका प्रशिक्षण भी लगातार चल रहा है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण में जो थोड़ा समय बचा है, उसमें 17 हजार बीएलए के आंकड़ें को और आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में सही से SIR हो, कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इस लाइन को केंद्र में रखकर कांग्रेस के बीएलए हर बूथ क्षेत्र में तैनात रहेंगे. बेवजह का कोई भी व्यक्ति मताधिकार से वंचित न हो, यह कांग्रेस सुनिश्चित करेगी.

अभी भी 12,571 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस द्वारा बीएलए नहीं बना पाने के सवाल पर सूर्यकान्त शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस ने बहुत ही बेहतर किया है. अन्य दलों की स्थिति तो हमारी जैसी भी नहीं है. वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हमारे BLA तैयार हैं और वह मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे.

पार्टियों की तैयारी