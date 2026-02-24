ETV Bharat / state

PM Modi Rajasthan Tour : 28 फरवरी को अजमेर में पीएम मोदी की सभा, सीएम ने कायड़ विश्राम स्थली पर देखा इंतजाम

सीएम भजनलाल ने मंगलवार को अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया.

CM Bhajanlal in Ajmer
पीएम मोदी की सभा की तैयारी का जायजा लेते सीएम (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 24, 2026 at 5:07 PM IST

5 Min Read
अजमेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में विशाल सभा होने जा रही है. सभा की तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है. मंगलवार को सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अजमेर पहुंचे. सीएम शर्मा के साथ सीएस और डीजीपी समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा. विश्राम स्थली में आने से पहले घुघरा हेलीपैड पर मुख्यमंत्री उतरे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत सत्ता और संगठन के कई पदाधिकारियों ने हेलीपैड पर सीएम का स्वागत किया. यहां से सीएम का काफिला कार से विश्राम स्थली पहुंचा.

कायड़ विश्राम स्थली पर पीएम की सभा को लेकर तैयारियां जारी हैं. 12 फीट ऊंचा विशाल मंच बनाया गया है. वहीं, तीन विशाल डोम बनाए गए हैं. विश्राम स्थली में मूलभूत सुविधाओं के भी इंतजाम किए गए हैं. दूर-दराज से वाहनों में आने वाले लोगों के वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग बनाई गई है. पूरा प्रशासनिक अमला पीएम की सभा की तैयारी में जुटा हुआ है. मंगलवार को सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से हेलीकॉप्टर से अजमेर घुघरा हेलीपैड पर उतरे और यहां से सभास्थल पर पहुंचे.

तैयारियों का जायजा, सुनिए प्रदेश महामंत्री ने क्या कहा... (ETV Bharat Ajmer)

सीएम ने विश्राम स्थली में लोगों के आने-जाने, उनके वहां वाहन खड़े करने के स्थान के बारे में जानकारी ली. इसके अलावा प्रधानमंत्री के मंच तक पहुंचाने के रूट के बारे में भी उन्होंने प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की. सभा स्थल में लोगों के बैठने की व्यवस्था के अलावा मूलभूत सुविधाओ के लिए किए जा रहे इंतजाम भी देखे. सभास्थल पर तैयारी को देखकर सीएम भजनलाल शर्मा संतुष्ट नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को धन्यवाद दिया.

सभास्थल पर तैयारी का जायजा लेने के बाद सभास्थल के समीप ही एक छोटे डोम में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली. बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, प्रदेश भाजपा में महामंत्री भूपेंद्र सैनी, उपाध्यक्ष शिवांगी कानावत समेत विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे. सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सबको अपने-अपने काम मिल गए हैं और अब सभी कार्यकर्ता अपने काम पर जुट जाएं. सीएम का मन्तव्य अजमेर शहर और देहात क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों को सभा में लाने से था. उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि प्रदेश भाजपा के दोनों महामंत्री से बराबर उन्हें फीडबैक मिल रहा है. प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है.

कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कायड़ विश्राम स्थली में ही हाल में सीएस और डीजीपी की मौजूदगी में तैयारी के इंतजाम को लेकर समीक्षा बैठक की. सीएम ने पीएम की सभा में लाभार्थियों को लाने-ले जाने, सभा में आनेवाले लोगों को मूलभूत सुविधा देने, सुरक्षा के इंतजाम आदि बिंदुओं पर गहन चर्चा की. सीएम ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं. अधिकारियों से बैठक के बाद कम पुष्कर के लिए रवाना हो गए, जहां वह बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में शामिल होंगे.

CM Bhajanlal Meeting
मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली (ETV Bharat Ajmer)

पीएम की सभा में 3 लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा : बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को कायड़ विश्राम स्थली में सभा के लिए आ रहे हैं. 28 फरवरी को सुबह 9 बजे से सभास्थल पर 3 लाख से अधिक पुरुष और महिलाएं पीएम मोदी को सुनने के लिए आएंगे. अजमेर संभाग के सभी जिलों, शहर और देहात से 2 लाख लोग सभा में आएंगे. इसके अलावा अजमेर संभाग से बाहर के जिलों से भी करीब 1 लाख लोग सभा में आएंगे. सैनी ने बताया कि लोगों की संख्या को देखते हुए ही कारण विश्राम स्थल पर व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभास्थल पहुंच कर खुद तैयारी का जायजा लिया है. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने तैयारी की समीक्षा भी की है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा अजमेर के लिए नई सौगात लेकर आएगा. सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भी अपने आपको बीजेपी का कार्यकर्त्ता ही मानते हैं. सीएम शर्मा पहले कार्यकर्त्ताओं से मिले और अपनी बात रखी और सभी से आत्मीय मुलाकात की है. सभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए कार्यकर्ता अपने-अपने जिलों, मंडलों और बूथ पर काम कर रहे हैं.

