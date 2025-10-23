ETV Bharat / state

मौसम की दुश्वारियों के बीच रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे चारधाम, अब शीतकालीन यात्रा से भी बढ़ी उम्मीदें

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओ की भारी संख्या ने आगामी शीतकालीन यात्रा के लिए भी प्रदेशवासियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. यह तब है जब इस बार मानसून सीजन में मौसम की भारी दुश्वारियां देखने को मिली. बावजूद इसके चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 47 लाख पार कर गया.

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है. इस बार मानसून के दौरान मौसम की बेरुखी और लगातार बरसात ने आंकड़ों में भारी गिरावट की तरफ इशारा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. यात्रा में अब तक 47 लाख से अधिक श्रद्धालु चारोंधामों के दर्शन कर चुके हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, तब तक यह संख्या 48 लाख के आंकड़े तक पहुंच जाएगी.

इस बीच गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी जल्द बंद होने वाले हैं. हालांकि बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी कुछ समय शेष है, जिससे उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की आमद का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा.

मुख्य सचिव ने भी अधिकारियों को किया निर्देशित: चारधाम यात्रा के समापन से पहले ही राज्य सरकार अब शीतकालीन यात्रा की तैयारी में जुट गई है. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और शीतकालीन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए.

शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार गंभीर: उधर रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीतकालीन यात्रा को लेकर बेहद गंभीर हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन को पहले से ही तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.