ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर, 25 अक्टूबर से विकासखंड स्तर के मैच, जानिए पूरा शेड्यूल

बस्तर ओलंपिक के फाइनल में पिछले बार केंद्रीय गृहमंत्री ने शिरकत की थी. इस बार कौन से मुकाबले कहां और कब होंगे जानिए

Bastar Olympic 2025 Schedule
बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियां जोरों पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 1:22 PM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं. 22 सितंबर से खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू हो चुका है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगा. यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा रही है. ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकें. इसके बाद विकासखंड स्तरीय मुकाबले 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे.

बस्तर ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर, 25 अक्टूबर से विकासखंड स्तर के मैच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए पूरा शेड्यूल: विकासखंड के बाद जिला स्तरीय आयोजन 5 से 15 नवंबर तक प्रस्तावित है. इसके बाद संभाग स्तरीय आयोजन 24 से 30 नवंबर तक होगा. फिर अलग-अलग खेलों के फाइनल मुकाबले 1, 2 या 3 दिसंबर को होगा. इस वर्ष ओलंपिक में कुल 11 खेल शामिल किए गए हैं.

Bastar Olympic 2025 Schedule
22 सितंबर से खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू हो चुका है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कहां-कहां होंगे मैच: इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, वेटलिफ्टिंग और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे. जबकि धरमपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर में कबड्डी, खो-खो, आर्चरी, एथलेटिक्स और रस्साकसी जैसे पारंपरिक खेल खेले जाएंगे. वहीं खेलो इंडिया सेंटर पंडरीपानी में हॉकी प्रतियोगिता होगी.

Bastar Olympic 2025 Schedule
इस बार कौन से मुकाबले कहां और कब होंगे जानिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन: पिछले साल पूरे बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों से 1 लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था. अकेले बस्तर जिले से ही 2024 में 37 हजार 500 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वहीं इस बार अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. इस बार बस्तर जिले से ही 75 हजार खिलाड़ियों को जोड़ने का लक्ष्य है.

Bastar Olympic 2025 Schedule
25 अक्टूबर से विकासखंड स्तर के मैच, जानिए पूरा शेड्यूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन-कौन से खेल होंगे: बस्तर ओलंपिक में एथलेटिक्स में 100 मी., 200 मी., 400 मी., लम्बी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस-थ्रो, जैवलिन-थ्रो, 4X100 मी. रिले रेस गेम होंगे. इसके साथ ही तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, कराटे, वॉलीबॉल और महिला सीनियर वर्ग के लिए रस्साकसी सहित जिला स्तर पर हॉकी और वेट लिफ्टिंग की स्पर्धाएं होंगी.

बस्तर के अंचल में छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है. इसके लिए बस्तर ओलंपिक में अधिक से अधिक लोगों को खेल से जोड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं- अपर कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी

Bastar Olympic 2025 Schedule
बस्तर ओलंपिक के फाइनल में पिछले बार केंद्रीय गृहमंत्री ने शिरकत की थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले बार आए थे अमित शाह: गौरतलब है कि पिछले वर्ष के फाइनल मुकाबले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे थे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था. उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी गृहमंत्री या प्रधानमंत्री की उपस्थिति संभव है. दरअसल बस्तर ओलंपिक की शुरुआत 2024 में इस उद्देश्य से की गई थी कि खेल के माध्यम से नक्सलवाद की विचारधारा को समाप्त कर, युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अकाउंट क्लोज करने का संकल्प दोहराया था. बस्तर ओलंपिक ने तब यह साबित किया था कि खेल के जरिए समाज को जोड़ने की ताकत सबसे बड़ी होती है. जहां एक ही मैदान पर सरेंडर नक्सली, नक्सल पीड़ित और आम युवा एक साथ खेलते नजर आए थे.

बस्तर ओलंपिक: 2.72 लाख खिलाड़ियों का हुआ रजिस्ट्रेशन, डिप्टी सीएम अरुण साव ने लिया जायजा
"नक्सलगढ़" की लव स्टोरी, सरेंडर करने वाले नक्सली की हुई शादी
बस्तर राइजिंग की टीम ने सुकमा का किया दौरा, शिक्षा और कौशल विकास पर हुई चर्चा
Last Updated : October 15, 2025 at 2:18 PM IST

TAGGED:

BASTAR OLYMPIC 2025
PREPARATIONS OF BASTAR OLYMPICS
बस्तर ओलंपिक
बस्तर ओलंपिक शेड्यूल
BASTAR OLYMPIC 2025 SCHEDULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.