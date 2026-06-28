पीएम मोदी 4 जुलाई को करेगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन, आज तैयारियों का जायजा लेंगे CM भजनलाल
पचपदरा में तैयारियां जोरों पर, CM भजनलाल आज करेंगे समीक्षा.
Published : June 28, 2026 at 10:40 AM IST
बालोतरा : जिले के पचपदरा में स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी के बहुप्रतीक्षित उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश को बड़ी सौगात देंगे. पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पचपदरा में तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार दोपहर बाद पचपदरा पहुंचकर उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करेंगे.
सीएम शर्मा आज करेंगे तैयारियों की समीक्षा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज पचपदरा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर से विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे. यहां से दोपहर 1:55 बजे हेलीकॉप्टर से पचपदरा पहुंचेंगे, जहां पर वे करीब साढ़े 3 घंटे तक रुकेंगे और रिफाइनरी निरीक्षण करने के साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी की समीक्षा करेंगे. इसके बाद वे शाम 5:40 बजे वापस प्रस्थान करेंगे. बालोतरा जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने आदेश जारी कर कार्यक्रम स्थल के ऊपर एवं आसपास किसी भी प्रकार की अनधिकृत हवाई गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
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ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध!: जारी आदेश के अनुसार कार्यक्रम अवधि के दौरान ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और अन्य किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. यह निर्णय प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कार्यक्रम के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति के किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा एजेंसियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रशासन ने आमजन, ड्रोन संचालकों, फोटोग्राफरों एवं संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जारी आदेशों का पूर्ण पालन करें और कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अनधिकृत उड़ान गतिविधि से बचें. जिला प्रशासन ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सफल बनाने के लिए सभी विभागों के साथ सुरक्षा एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं.
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पीएम मोदी का स्वच्छता के साथ स्वागत!: पीएम मोदी का स्वच्छता स्वच्छता के साथ स्वागत करने के लिए बालोतरा जिले में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है. अभियान के तहत जिले के प्रत्येक गांव, वार्ड, गली और मोहल्ले को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिला प्रशासन ने इस अभियान को केवल साफ-सफाई तक सीमित न रखते हुए जनभागीदारी का उत्सव बनाने की रणनीति तैयार की है. प्रशासन का मानना है कि प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरा जिला स्वच्छता, अनुशासन और जनसहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें. विशेष स्वच्छता अभियान 4 जुलाई तक जिलेभर में संचालित किया जाएगा. जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने अपील कर कहा कि इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, युवा, विद्यार्थी और आमजन मिलकर श्रमदान करें और अपने-अपने क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अधिक से अधिक योगदान दें.