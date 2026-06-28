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पीएम मोदी 4 जुलाई को करेगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन, आज तैयारियों का जायजा लेंगे CM भजनलाल

बालोतरा : जिले के पचपदरा में स्थित एचआरआरएल रिफाइनरी के बहुप्रतीक्षित उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश को बड़ी सौगात देंगे. पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पचपदरा में तैयारियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार दोपहर बाद पचपदरा पहुंचकर उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करेंगे.

सीएम शर्मा आज करेंगे तैयारियों की समीक्षा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज पचपदरा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर से विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे. यहां से दोपहर 1:55 बजे हेलीकॉप्टर से पचपदरा पहुंचेंगे, जहां पर वे करीब साढ़े 3 घंटे तक रुकेंगे और रिफाइनरी निरीक्षण करने के साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी की समीक्षा करेंगे. इसके बाद वे शाम 5:40 बजे वापस प्रस्थान करेंगे. बालोतरा जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है. जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने आदेश जारी कर कार्यक्रम स्थल के ऊपर एवं आसपास किसी भी प्रकार की अनधिकृत हवाई गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

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ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध!: जारी आदेश के अनुसार कार्यक्रम अवधि के दौरान ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और अन्य किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. यह निर्णय प्रधानमंत्री की सुरक्षा और कार्यक्रम के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति के किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा एजेंसियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.