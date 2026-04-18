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अक्षय तृतीया के लिए ब्रज तैयार, जानिए कब बांके बिहारी के होंगे विशेष दर्शन?

चंदन के लेप से शीतल होंगे ठाकुरजी, भोग में सतुआ और शीतल तरल पदार्थ अर्पित किए जाएंगे.

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मथुरा : अक्षय तृतीया पर ब्रज में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 18, 2026 at 2:07 PM IST

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मथुरा: अक्षय तृतीया के पावन पर्व को लेकर ब्रज के मंदिरों में विशेष तैयारियां जोरों पर हैं. इस खास अवसर पर ठाकुर जी को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं. वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाएगा और उन्हें भोग में सतुआ और शीतल तरल पदार्थ अर्पित किए जाएंगे. इस दिन आराध्य को विशेष पोशाक धारण कराई जाती है, जिसके दर्शन के लिए देशभर से लाखों श्रद्धालु ब्रज की गलियों में उमड़ते हैं और मंदिरों में भक्ति का ऐसा उल्लास देखने को मिलता है, जहां हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर रहता है.

मथुरा : अक्षय तृतीया पर ब्रज में उमड़ेगा आस्था का जनसैलाब (Video Credit; ETV Bharat)

भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अक्षय तृतीया का पर्व 20 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. ब्रज के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के विशेष दर्शन प्राप्त होंगे. इसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है. मंदिर प्रांगण में चंदन की लकड़ी का लेप तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुगंधित औषधि कपूर, केसर, इत्र, गुलाब जल मिश्रित किया जाता है और ठाकुर जी के पूरे शरीर पर लेप लगाकर सुंदर आभूषण वस्त्र और पोशाक धारण कराए जाते हैं.

कर्नाटक, ओडिशा से आती है चंदन की लकड़ी
मंदिरों में विशेष उत्सव के साथ तीज-त्योहार मनाए जाते हैं. होली का पर्व समाप्त होने के बाद अक्षय तृतीया की तैयारी शुरू हो जाती है और कर्नाटक, ओडिशा से चंदन की लड़कियां मंगाई जाती हैं, फिर मंदिरों में चंदन घिसकर ठाकुर जी के लिए विशेष लेप तैयार किया जाता है. वृंदावन के प्रसिद्ध दामोदर मंदिर में ठाकुर जी के लिए चंदन का लेप तैयार किया जा रहा है. वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण, राधा दामोदर और मदन मोहन मंदिर सहित श्रीकृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश मंदिरों में अक्षय तृतीया को लेकर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार और गर्मी से बचने के लिए पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है. साथ ही आभूषण के साथ सुंदर पोशाक भी धारण कराए जाते हैं.

पांच लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे दर्शन
मंदिरों में अक्षय तृतीया के पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी बेहतर व्यवस्थाओं में जुटा है. किसी प्रकार की कमी न रह जाए इसको लेकर मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक भी कर चुका है. वृंदावन, मथुरा, बरसाना और गोवर्धन के लिए यातायात व्यवस्था के साथ पार्किंग की व्यवस्थी बनाई गई है. रूट डायवर्जन भी किया गया है. प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि इस बार अक्षय तृतीया पर्व पर यहां 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. मंदिर के सेवायत पूर्ण चंद्र गोस्वामी ने बताया 500 वर्ष पुरानी परंपरा को मंदिरों में निर्वाह किया जाता है. 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा. चंदन की लड़कियों से ठाकुर जी के लिए विशेष लेप तैयार किया जाता है. अक्षय तृतीया के दिन मंदिरों में ठाकुर जी के विशेष दर्शन प्राप्त होंगे.

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