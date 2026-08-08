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आदिवासी महोत्सव-2026: मोरहाबादी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से होगी निगरानी

रांचीः 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले आदिवासी महोत्सव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. शनिवार को रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी रांची राकेश रंजन ने मोरहाबादी मैदान का विस्तृत निरीक्षण किया और पुलिस अफसर और दूसरे अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए.



सीएम होंगे मुख्य अतिथि

रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महोत्सव 2026 का रविवार को भव्य आगाज होने वाला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. ऐसे में मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची जिला प्रशासन के द्वारा हर तरह की तैयारियां की गई है. शनिवार की शाम रांची डीसी और एसएसपी ने सुरक्षा तैयारिया को पुख्ता करने के लिए पूरे महोत्सव परिसर का जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल, स्टॉल, प्रवेश और निकास द्वार, मंच, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था और आसपास के इलाकों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.



प्रवेश द्वार पर होगी सघन जांच

एसएसपी राकेश रंजन ने प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखने का निर्देश भी कंट्रोल रूम को दिया है. महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है. एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि महोत्सव के दौरान मोरहाबादी और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं. जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को भी कहा गया है.



फायर सेफ्टी और मेडिकल व्यवस्था भी किया गया पुख्ता

आदिवासी महोत्सव को लेकर मोरहाबादी मैदान में भव्य निर्माण किया गया है, जिसे देखते हुए रांची डीसी ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और आपातकालीन निकास मार्गों पर विशेष फोकस करने का निर्देश अफसर को दिया है, साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया है.



आदिवासी संस्कृति की दिखेगी झलक