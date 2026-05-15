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दिल्ली की तर्ज पर एमपी में भी वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, सीएम मोहन यादव को भेजा प्रस्ताव

प्रदेश में बढ़ती गर्मी, ट्रैफिक जाम, खराब सड़कों और ईंधन संकट को देखते हुए सरकारी और निजी संस्थानों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश सचिवालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:19 AM IST

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Updated : May 15, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
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भोपाल: देश में ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण बचाने और ईंधन की खपत कम करने को लेकर अब प्रशासन कमर कस चुका है. दिल्ली सरकार द्वारा सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम और मेट्रो मंडे लागू किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी इस तरह व्यवस्था की मांग जोर पकड़ने लगी है. प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजकर मांग की है कि बढ़ती गर्मी, ट्रैफिक जाम, खराब सड़कों और ईंधन संकट को देखते हुए सरकारी और निजी संस्थानों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए.

दिल्ली के फैसले के बाद लामबंद हुए कर्मचारी संघ

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ और ऊर्जा संरक्षण को लेकर दिए गए संदेश के बाद दिल्ली सरकार ने मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान शुरू किया है. इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कई विभागों में सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था लागू की गई है. इसके साथ ही हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें मंत्री और अधिकारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे. अब यही मॉडल मध्य प्रदेश में भी चर्चा का विषय बन गया है.

निजी संस्थानों में भी दो दिन वर्क फ्रॉम होम की मांग

अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवस्था बेहद जरूरी हो गई है. संयुक्त मोर्चा के संयोजक एसबी सिंह का कहना है कि प्रदेश में सरकारी के साथ-साथ निजी संस्थानों में भी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होना चाहिए. साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए जागरूक भी किया जाए, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो सके.

भीषण गर्मी और जाम से राहत की उम्मीद

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और शहरों में ट्रैफिक का दबाव कर्मचारियों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है. कई क्षेत्रों में सड़कें खराब होने से रोजाना लंबा सफर करना मुश्किल हो रहा है. कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद तिवारी का कहना है कि यदि सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सुविधा मिलती है, तो कर्मचारियों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी.

पर्यावरण और सरकारी खर्च में भी होगी बचत

संगठनों का दावा है कि वर्क फ्रॉम होम लागू होने से सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत घटेगी और सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण भी घटेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और ईंधन संकट के बीच यह कदम सरकार के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित हो सकता है. अब निगाहें मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी हैं कि क्या मध्यप्रदेश भी दिल्ली माडल अपनाकर प्रशासनिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएगा.

Last Updated : May 15, 2026 at 10:29 AM IST

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