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दिल्ली की तर्ज पर एमपी में भी वर्क फ्रॉम होम की तैयारी, सीएम मोहन यादव को भेजा प्रस्ताव

भोपाल: देश में ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण बचाने और ईंधन की खपत कम करने को लेकर अब प्रशासन कमर कस चुका है. दिल्ली सरकार द्वारा सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम और मेट्रो मंडे लागू किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी इस तरह व्यवस्था की मांग जोर पकड़ने लगी है. प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजकर मांग की है कि बढ़ती गर्मी, ट्रैफिक जाम, खराब सड़कों और ईंधन संकट को देखते हुए सरकारी और निजी संस्थानों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए.

दिल्ली के फैसले के बाद लामबंद हुए कर्मचारी संघ

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ और ऊर्जा संरक्षण को लेकर दिए गए संदेश के बाद दिल्ली सरकार ने मेरा भारत, मेरा योगदान अभियान शुरू किया है. इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कई विभागों में सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की व्यवस्था लागू की गई है. इसके साथ ही हर सोमवार को मेट्रो मंडे मनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें मंत्री और अधिकारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे. अब यही मॉडल मध्य प्रदेश में भी चर्चा का विषय बन गया है.

निजी संस्थानों में भी दो दिन वर्क फ्रॉम होम की मांग

अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवस्था बेहद जरूरी हो गई है. संयुक्त मोर्चा के संयोजक एसबी सिंह का कहना है कि प्रदेश में सरकारी के साथ-साथ निजी संस्थानों में भी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू होना चाहिए. साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए जागरूक भी किया जाए, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम हो सके.