ETV Bharat / state

6 मई से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी कुमारी शैलजा, गढ़वाल मंडल में कार्यकर्ताओं में भरेंगी जोश

कुमारी शैलजा गढ़वाल दौरा ( फोटो सोर्स: @Kumari_Selja )