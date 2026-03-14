ETV Bharat / state

कुंभ मेले से पहले नजदीकी रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत, बनाए जाएंगे 4 नए गंगा घाट

हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज की, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े.

KUMBH MELA IN HARIDWAR
कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 14, 2026 at 7:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: आगामी कुंभ मेले से पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सटे मोतीचूर रेलवे स्टेशन और ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. रेलवे स्टेशनों के उच्चीकरण के साथ ही नए घाट भी जल्द बनकर तैयार होंगे. अपर मेलाधिकारी दयानन्द सरस्वती ने अधिकारियों के साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही.

दरअसल कुंभ क्षेत्र के साथ ही अन्य नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने बनाने की योजना बनाई. जिसके लिये मेला प्रशासन द्वारा रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न स्टेशनों पर प्रस्तावित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने की मुहिम शुरू कर दी गई है, ताकि मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके.

इसी क्रम में अपर मेलाधिकारी दयानन्द सरस्वती ने मोतीचूर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत ढांचे तथा कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्यों का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. अपर मेलाधिकारी ने रेलवे अधिकारियों से कहा कि कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए.

उन्होंने विशेष रूप से प्लेटफार्म के सुदृढ़ीकरण, यात्रियों के ठहरने एवं बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रवेश और निकास मार्गों के बेहतर प्रबंधन, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता, शौचालयों की संख्या बढ़ाने तथा स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ मेले के दौरान स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर समय से पूर्ण कराया जाना आवश्यक है. मेला प्रशासन इस दिशा में रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करेगा.

स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए मोतीचूर रेलवे स्टेशन के उन्नयन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावित हैं. प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाकर उसे अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा. इसके साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए स्टेशन पर रैंप का निर्माण भी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र से सटे इस स्टेशन के आसपास हाथियों की आवाजाही को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की योजना भी बनाई गई है. इसके अतिरिक्त कुंभ मेले के दौरान रेलवे और मेला प्रशासन द्वारा स्टेशन परिसर में अस्थायी व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी, जिससे बढ़ी हुई यात्री संख्या का सुचारु रूप से प्रबंधन किया जा सके.

चार नए गंगा घाट बनाने की तैयारी: वर्तमान में हरिद्वार क्षेत्र में चार घाटों का निर्माण कराया जा रहा है. इनमें शहीद भगत सिंह घाट एवं नगर निगम घाट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि अमरापुर घाट के डाउनस्ट्रीम में तथा साक्षी सतनाम घाट से ऋषिकुल बस अड्डे तक घाट का निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर शुरू कराने की तैयारी है. इन सभी घाटों के निर्माण कार्य को आगामी 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अनुभव नौटियाल ने बताया कि शहीद भगत सिंह घाट के निर्माण कार्य की लंबाई 365 मीटर तथा नगर निगम घाट के निर्माण कार्य की लंबाई 270 मीटर है.

उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की निगरानी तय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार नियमित रूप से की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि घाट निर्माण से प्रभावित पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की गई है. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत हटाए जाने वाले पेड़ों की संख्या से दस गुना अधिक वृक्षारोपण करने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए वन विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. शीघ्र ही वृक्षारोपण कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि घाटों के वर्तमान में जलमग्न हिस्सों का निर्माण कार्य गंगनहर के क्लोजर के दौरान संपन्न कराया जाएगा.

पढ़ें:

TAGGED:

हरिद्वार आगामी कुंभ मेला
हरिद्वार कुंभ मेला तैयारी
UPCOMING KUMBH MELA IN HARIDWAR
HARIDWAR KUMBH MELA PREPARATIONS
HARIDWAR GANGA GHATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.