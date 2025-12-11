ETV Bharat / state

कुंभ के रंग में ढलने लगी धर्मनगरी, भवनों को एक ही रंग देने का कार्य शुरू

धर्मनगरी हरिद्वार में साल 2027 में अर्धकुंभ होने जा रहा है. जिसकी तैयारियों अभी से जोरों पर चल रही हैं.

Haridwar Kumbh 2027
कुंभ को लेकर सौंदर्यीकरण कार्य तेज (Photo- ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 8:43 AM IST

हरिद्वार: 2027 कुंभ मेले से पूर्व ही धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ के रंग में ढलने लगी है. हरिद्वार के सौंदर्यीकरण को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने बड़े पैमाने पर शहर की रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया है. सुभाष घाट से रंगाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. इस अभियान में नगर के सभी घर, होटल, धर्मशाला और दुकानों के बोर्ड को एक समान रंग में रंगा जाएगा. इस प्रयास का उद्देश्य न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाना है, बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हरिद्वार को आकर्षक बनाना है.हरिद्वार अर्धुकंभ 2027 में आयोजित होने वाला है, जिसको सरकार पूर्ण कुंभ की तर्ज पर मनाने की तैयारी कर रही है.

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से शुरू किए गए इस कार्य में सबसे पहले कई भवनों को हल्के भगवा रंग में रंगा गया है. इस रंगाई पुताई की प्रक्रिया में केवल भवन ही नहीं बल्कि दुकानों के बोर्ड और बाहरी सजावट को भी एक समान रंग में ढाला जा रहा है. इतना ही नहीं साइन बोर्ड जो है, उन्हें भगवा रंग दिया गया, जबकि भवनों के ऊपर हल्के भगवा रंग से सजाया जा रहा है.

कुंभ मेलाधिकारी और एचआरडीए की उपाध्यक्ष सोनिका का कहना है कि यह अभियान हरिद्वार के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बनाए रखने के साथ साथ कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार की खूबसूरती को नई पहचान देगा. पहले चरण में सुभाष घाट पर रंगाई की जा रही है. दूसरे चरण में हरिद्वार में गंगा किनारे बने अन्य भवनों को भी एक ही रंग में रंगा जाएगा. इसके लिए व्यापारियों, धर्मशाला संचालक और अन्य स्टेक होल्डरों से भी बातचीत की जा रही है.

सुभाष घाट से शुरू हुए इस अभियान के तहत नगर के प्रमुख गलियों और बाजारों की दीवारों, होटल और धर्मशालाओं की बाहरी दीवारों की रंगाई के साथ ही साइन बोर्ड भी नए ढंग से लगाए जा रहे हैं. इससे सुभाष घाट के स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं. उन्हें भी कुंभ मेले से पूर्व एक ही रंग में डूबी धर्मनगरी की छवि खूब भा रही है. व्यापारियों ने बताया कि प्रशासन ने रंगाई के कार्य से पहले उनसे संपर्क कर सुझाव मांगे थे और सबने प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था.

हरिद्वार में गंगा किनारे सभी भवनों को एक ही रंग देने की योजना है. आपसी समन्वय से जिला प्रशासन द्वारा रंगाई पुताई का कार्य शुरू किया गया. पहले चरण में सुभाष घाट पर एचआरडीए (हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण) द्वारा रंगाई शुरू की गई. वहीं जब दीवारों पर रंग निखरकर सामने आया तो व्यापारी भी उत्साहित नजर आए. व्यापारियों ने बताया कि जिस तरह से प्रशासन ने कुंभ मेले की शुरुआत की है, उससे लगता है कि आने वाले समय में हरिद्वार का कुंभ मेला बहुत ही भव्य होने वाला है. व्यापारियों ने बताया कि इससे नासिर हरिद्वार की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि हरिद्वार का व्यापार भी बढ़ेगा.

