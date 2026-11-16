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दिल्ली में ‘भारत बिएनाले 2026’ की तैयारियां तेज, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ‘भारत बिएनाले 2026’ के आयोजन की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सह-अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में आगामी 4 दिसंबर से शुरू होने वाले इस 108 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक महाकुंभ की रूपरेखा, विभागवार जिम्मेदारियों और बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया.

‘तत् त्वम् असि’ थीम पर आधारित होगा 108 दिवसीय आयोजन

भारत बिएनाले 2026 का आयोजन 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक किया जाएगा. कला और डिजाइन के क्षेत्र में देश के इस सबसे बड़े आयोजन की केंद्रीय थीम ‘तत् त्वम् असि’ रखी गई है, जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों को फिर से जोड़ने पर केंद्रित है. इस आयोजन के चार प्रमुख आयाम होंगे रिफ्लेक्शन (आत्मचिंतन), रिजुवनेशन (नई ऊर्जा), रिन्यूअल (नवीनता) और रेजिलिएंस (लचीलापन). यह उत्सव वेनिस बिएनाले की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक पहचान और समकालीन कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. अब तक 19 देशों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों की सहभागिता तय हो चुकी है, जबकि विभिन्न प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के लिए 200 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.