दिल्ली में ‘भारत बिएनाले 2026’ की तैयारियां तेज, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए
Published : November 16, 2026 at 7:58 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक मानचित्र पर एक प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ‘भारत बिएनाले 2026’ के आयोजन की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. सोमवार को मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सह-अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में आगामी 4 दिसंबर से शुरू होने वाले इस 108 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक महाकुंभ की रूपरेखा, विभागवार जिम्मेदारियों और बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया.
‘तत् त्वम् असि’ थीम पर आधारित होगा 108 दिवसीय आयोजन
भारत बिएनाले 2026 का आयोजन 4 दिसंबर 2026 से 21 मार्च 2027 तक किया जाएगा. कला और डिजाइन के क्षेत्र में देश के इस सबसे बड़े आयोजन की केंद्रीय थीम ‘तत् त्वम् असि’ रखी गई है, जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों को फिर से जोड़ने पर केंद्रित है. इस आयोजन के चार प्रमुख आयाम होंगे रिफ्लेक्शन (आत्मचिंतन), रिजुवनेशन (नई ऊर्जा), रिन्यूअल (नवीनता) और रेजिलिएंस (लचीलापन). यह उत्सव वेनिस बिएनाले की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक पहचान और समकालीन कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. अब तक 19 देशों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों की सहभागिता तय हो चुकी है, जबकि विभिन्न प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के लिए 200 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.
22 से अधिक ऐतिहासिक स्थल बनेंगे सांस्कृतिक केंद्र
इस वैश्विक आयोजन के तहत दिल्ली के 22 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक संस्थानों को एक साझा मंच के रूप में विकसित किया जाएगा. पुराना किला इस बिएनाले का मुख्य केंद्र होगा। इसके अलावा लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग मकबरा, लोधी गार्डन, अग्रसेन की बावली, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) और ललित कला अकादमी जैसे प्रमुख स्थल विभिन्न प्रदर्शनियों, कला प्रतिष्ठापों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के गवाह बनेंगे.
यातायात, नागरिक सुविधाएं और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस
बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. आगंतुकों की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था के रूप में प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ने वाली 'हॉप-ऑन हॉप-ऑफ हेरिटेज बस सेवा', मेट्रो स्टेशनों पर विशेष साइनेज और व्यस्त दिनों में मेट्रो सेवाओं के समय में विस्तार पर विचार किया जा रहा है. एनडीएमसी, एमसीडी और डीडीए को स्मारकों के आसपास स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग और फुटपाथों की मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा गया है. अस्थायी मंडपों और कला प्रतिष्ठापों के लिए समय पर अनुमतियां देने हेतु सिंगल-विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि दिसंबर-जनवरी में लागू होने वाले ग्रैप के प्रावधानों के बावजूद कार्य प्रभावित न हों.
युवाओं और विद्यार्थियों की विशेष भागीदारी
शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाले 'स्टूडेंट बिएनाले' के माध्यम से युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इसके तहत देशभर से 108 उभरते युवा कलाकारों का चयन किया गया है, जो अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करेंगे. साथ ही, स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण व स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के अवसर भी सृजित किए जाएंगे.
केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल वैश्विक स्तर पर दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करना है, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और कलाकारों को बेहतरीन नागरिक सुविधाएं और उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करना भी है.
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