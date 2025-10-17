सरदार पटेल की 150वीं जयंती की तैयारी; 31 अक्टूबर को 'रन फॉर यूनिटी' में दौड़ेगा यूपी, 26 दिन चलेगी एकता पदयात्रा
राजधानी के अटल कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर रूपरेखा बनाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 9:45 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश के साथ मनाने के लिए राजधानी के अटल कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. कार्यशाला का संचालन प्रदेश महामंत्री और अभियान प्रभारी संजय राय ने किया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति से 563 रियासतों का भारत गणराज्य में विलय कर देश की एकता को अक्षुण्ण रखा. अंग्रेजों ने भारत को टुकड़ों में बांटने की साजिश रची थी, लेकिन सरदार पटेल ने इसे नाकाम कर एक भारत का सपना साकार किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को हर गांव और विधानसभा तक पहुंचाएं.
कार्यशाला में 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में 'रन फॉर यूनिटी' और 1 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक विधानसभा में 8-10 किलोमीटर की 'एकता पदयात्रा' आयोजित करने की योजना साझा की गई. इस पदयात्रा में रिटायर्ड सैनिक, किसान, श्रमिक, एनसीसी, एनएसएस और भाजपा के अनुशांगिक संगठन शामिल होंगे. हर दो किलोमीटर पर पड़ाव में समाज से संवाद के साथ 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे गूंजेंगे.
मुख्यमंत्री ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर बाबा साहब आंबेडकर को श्रद्धांजलि देने और प्रत्येक जिले से पांच युवाओं को गुजरात की पदयात्रा में शामिल करने की घोषणा की. यह यात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें युवा सरदार पटेल और बाबा साहब के योगदान से प्रेरणा लेंगे. योगी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि इससे स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा.
उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया. प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पी थे, जिनके प्रयासों से रियासतें एकजुट हुईं. उन्होंने इस अभियान को जन-जागरण का माध्यम बताते हुए कहा कि यह युवाओं में देशभक्ति और जिम्मेदार नागरिक की भावना जगाएगा.
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरदार पटेल के योगदान से ही भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड है. उन्होंने संगठन द्वारा तैयार वृहद रूपरेखा की सराहना की. प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक 'सरदार@150 मार्च' अभियान चलेगा, जिसमें रन फॉर यूनिटी, विधानसभाओं में पदयात्राएं और करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 150 किलोमीटर की राष्ट्रीय पदयात्रा शामिल होगी. स्कूलों और पार्कों में निबंध, भाषण, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी. यह अभियान न केवल सरदार पटेल के योगदान को याद करने का अवसर है, बल्कि आत्मनिर्भर और एकजुट भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ के इस रेलवे स्टेशन की कमान 34 महिला कर्मचारियों के हाथ, उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना