सरदार पटेल की 150वीं जयंती की तैयारी; 31 अक्टूबर को 'रन फॉर यूनिटी' में दौड़ेगा यूपी, 26 दिन चलेगी एकता पदयात्रा

अटल कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन. ( Photo Credit; CM Media Cell )

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश के साथ मनाने के लिए राजधानी के अटल कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. कार्यशाला का संचालन प्रदेश महामंत्री और अभियान प्रभारी संजय राय ने किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छाशक्ति से 563 रियासतों का भारत गणराज्य में विलय कर देश की एकता को अक्षुण्ण रखा. अंग्रेजों ने भारत को टुकड़ों में बांटने की साजिश रची थी, लेकिन सरदार पटेल ने इसे नाकाम कर एक भारत का सपना साकार किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को हर गांव और विधानसभा तक पहुंचाएं. कार्यशाला में बीजेपी के मंत्री और विधायक मौजूद रहे. (Photo Credit; CM Media Cell) कार्यशाला में 31 अक्टूबर को प्रदेश भर में 'रन फॉर यूनिटी' और 1 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक विधानसभा में 8-10 किलोमीटर की 'एकता पदयात्रा' आयोजित करने की योजना साझा की गई. इस पदयात्रा में रिटायर्ड सैनिक, किसान, श्रमिक, एनसीसी, एनएसएस और भाजपा के अनुशांगिक संगठन शामिल होंगे. हर दो किलोमीटर पर पड़ाव में समाज से संवाद के साथ 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे गूंजेंगे.