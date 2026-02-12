136 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था जनजातीय हिजला मेला! आज भी झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों के लिए ये महोत्सव है महत्वपूर्ण
राजकीय जनजातीय हिजला मेला- 2026 की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.
Published : February 12, 2026 at 1:55 PM IST
दुमकाः जिला में मयूराक्षी नदी के किनारे प्रतिवर्ष लगे वाला राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. झारखंड सरकार द्वारा इस वर्ष इसे 13 से 20 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है. इस मेला को देखने झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार के लोग बड़ी तादाद में पहुंचते हैं. इसके साथ ही कई राज्यों के दुकानदार अपने उत्पादों को लेकर आते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं.
1890 में अंग्रेजों ने की थी इसकी शुरुआत
अगर हम राजकीय जनजातीय हिजला मेला के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत 03 फरवरी 1890 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान दुमका के डिप्टी कमिश्नर जॉन आर. कास्टेयर्स ने की थी. इस मेला का उद्देश्य स्थानीय लोगों खासकर जनजातीय समुदायों के साथ प्रशासन का मेलजोल, शासन और जनता के बीच विश्वास को बढ़ाना था. दरअसल 1855 में सिदो-कान्हू के द्वारा जो संथाल हूल (आंदोलन) किया गया था उसने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की नींव हिला दी थी. हालांकि अंग्रेजों ने सिदो-कान्हू जैसे कई अन्य वीरों को फांसी की सजा दी और इस आंदोलन को कुचल दिया था.
इसके बावजूद संथाल परगना और आसपास के इलाकों में एक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का वातावरण तैयार हो चुका था, जो वर्षों तक चलता रहा. इधर अंग्रेजी शासकों की मंशा थी कि अपना काम निकालने के लिए वह स्थानीय जनता, खास तौर पर इस इलाके में रहने वाले जनजातीय समुदाय के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करें. इन्हीं उद्देश्यों को लेकर उन्होंने मयूराक्षी नदी के तट पर 03 फरवरी 1890 में हिजला मेला की शुरुआत की.
इसमें आने वाले लोगों के साथ अंग्रेजी शासक संवाद स्थापित करते, उनसे सलाह ली जाती थी कि प्रशासन आपके लिए क्या कार्य करें. इसका उद्देश्य था अंग्रेजी हुकूमत को चलाने में कोई बाधा उतपन्न न हो. अगर आसान शब्दों में इसे कहा जाए तो आज झारखंड सरकार द्वारा लोककल्याण के लिए जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह मेला उसी का एक पौराणिक रूप था. अब जब अंग्रेजी शासन लोगों को एक जगह एकत्रित कर रही थी तो उन्हें आकर्षित करने के लिए दूर-दराज के दुकानदारों को भी बुलाया गया कि आप अपना सामान लेकर यहां आएं. इसमें तरह-तरह के खेल तमाशे का आयोजन कर भी लोगों को आकर्षित किया जाने लगा. धीरे-धीरे यह मेला पूरे संथाल परगना के लिए एक बड़ा और आकर्षक आयोजन बन गया, जो आज भी जारी है. इसमें सरकार के द्वारा जनकल्याण योजनाओं की जानकारी के साथ लोगों को उत्पाद बेचने के लिए आमंत्रित किया जाता है.
झारखंड सरकार के द्वारा लगाई जाती है प्रदर्शनियां
इस मेला का आयोजन झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष आठ दिनों के लिए किया जाता है. इसमें सरकार के सभी विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाती है. लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है. दूरदराज के दुकानदार अपने उत्पादों को लेकर बिक्री के लिए पहुंचते हैं और उन्हें अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती है. वहीं सरकार के द्वारा लोक कलाकारों के द्वारा परंपरागत गीत-संगीत-नृत्य के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है. जिसे देखने-सुनने और आनंद लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं
इस मेला में लगने आकर्षक झूले और खेल तमाशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. कुल मिलाकर दुमका और आसपास के लोगों के लिए यह आठ दिनों का बड़ा त्योहार के माना जाता है. इस वर्ष भी इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. दुमका प्रशासन द्वारा इसे भव्य रूप दिया गया है. अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां आठ दिनों के लिए प्रशासनिक शिविर स्थापित की जाती है और सैकड़ों की संख्या में पुलिस पदाधिकारी को ड्यूटी दी जाती है.
