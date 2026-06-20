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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरी, रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में होगा राजकीय कार्यक्रम

रांची: 21 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. झारखंड का राजकीय कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में किया जाएगा. कार्यक्रम सुबह 6:00 बजे शुरू होगा और योग प्रोटोकॉल के साथ सुबह 7:00 बजे से 45 मिनट तक चलेगा.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि योग भारतीय परंपरा और जीवनशैली का हिस्सा है, जिसे हर कोई अपने तरीके से करता है. केंद्र सरकार तो आज कुछ वर्षों से योग को इवेंट के तौर पर करा रही है जबकि इस्लाम में पांच वक्त की नमाज भी योग का ही हिस्सा है, जिसे हम सदियों से करते आ रहे हैं. उन्होंने लोगों से योग करके स्वस्थ रहने की अपील की.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरी (Etv Bharat)

राज्य योग सेंटर की योग प्रशिक्षक डॉ. अर्चना कुमारी ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा पहली बार रांची विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत मंडप में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के लिए सुबह पांच बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा. योगा प्रोटोकॉल के अनुसार, सुबह 07 बजे से 45 मिनट का योगाभ्यास किया जाएगा.