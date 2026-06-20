ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरी, रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में होगा राजकीय कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में होने वाले राजकीय कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो गई.

International Yoga Day
योग करते लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 20, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: 21 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. झारखंड का राजकीय कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में किया जाएगा. कार्यक्रम सुबह 6:00 बजे शुरू होगा और योग प्रोटोकॉल के साथ सुबह 7:00 बजे से 45 मिनट तक चलेगा.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि योग भारतीय परंपरा और जीवनशैली का हिस्सा है, जिसे हर कोई अपने तरीके से करता है. केंद्र सरकार तो आज कुछ वर्षों से योग को इवेंट के तौर पर करा रही है जबकि इस्लाम में पांच वक्त की नमाज भी योग का ही हिस्सा है, जिसे हम सदियों से करते आ रहे हैं. उन्होंने लोगों से योग करके स्वस्थ रहने की अपील की.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरी (Etv Bharat)

राज्य योग सेंटर की योग प्रशिक्षक डॉ. अर्चना कुमारी ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा पहली बार रांची विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत मंडप में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के लिए सुबह पांच बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा. योगा प्रोटोकॉल के अनुसार, सुबह 07 बजे से 45 मिनट का योगाभ्यास किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि जब 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली तो उसके साथ-साथ एक प्रोटोकॉल भी पारित हुआ. मूल रूप से अष्टांग योग पर आधारित उसी प्रोटोकॉल के अनुसार कल दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम होंगे. डॉ. अर्चना ने बताया कि दीक्षांत मंडप में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, विधायक सीपी सिंह, अपर मुख्य सचिव एके सिंह, रांची विश्वविद्यालय की कुलपति सहित अन्य गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर खुले रहेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को खुले रहेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षकों-कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी अनिवार्य

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी, झारखंड के 35 हजार विद्यालयों में पांच दिवसीय योगाभ्यास अभियान

TAGGED:

YOG DIWAS
RANCHI UNIVERSITY
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
रांची विश्वविद्यालय
INTERNATIONAL YOGA DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.