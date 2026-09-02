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मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी; श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन

मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शहर के चौराहों पर रंग बिरंगी लाइटें और झालरों के साथ सजावट की गई है. भूतेश्वर चौराहा, बस स्टैंड चौराहा, स्टेट बैंक चौराहा, आर्मी एरिया टैंक चौराहा, होली गेट, डींग गेट, मसानी चौराहा और भरतपुर गेट पर भी सजावट की गई है.

4 सितंबर की मध्य रात्रि 12:00 बजे भगवान श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. पर्यटन विभाग, मथुरा-वृंदावन नगर निगम, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा विशेष सजावट की जा रही है. पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा है.

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारी में पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. चौराहों पर विशेष सजावट की गई है. दीवारों पर बाल पेंटिंग बनाकर जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई है. पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग से लेकर रूट डायवर्जन और अलग-अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की है.

मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं की भीड़: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में 2 दिन शेष बचे हैं. दूर- दराज से श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो चुका है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के गेट नंबर 1 2 और 3 पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है. जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर 3 से प्रवेश द्वार और गेट नंबर 1 से निकासी द्वारा बनाया है.

3 सितंबर को निकलेगी शोभा यात्रा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान मंदिर परिसर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शोभायात्रा 3 सितंबर की सुबह 9:00 बजे निकाली जाएगी. पर्यटन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 250 कलाकार शोभा यात्रा में शामिल होंगे. राधा कृष्ण की वेश-भूषा में लीलाओं का मंचन होगा.

शहर के चौराहों की सजावट. (Photo Credit: ETV Bharat)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन की यातायात व्यवस्था

छटीकरा से कस्वा वृंदावन की ओर भारी कमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

छटीकरा-वृंदावन मार्ग पर मल्टीलेबल पार्किंग स्थल से आगे किसी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा.

वैष्णो देवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन, बड़ी बसें एवं छोटी बसें वृंदावन की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.

रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

मथुरा-वृदांवन मार्ग पर सौ सैया से आगे सभी प्रकार के भारी चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

वृंदावन कट, पानी गांव से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

पानी घाट तिराहे (यमुना पुल) से परिक्रमा मार्ग की ओर वृंदावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

पानी गांव चौराहा से सौ-सैया कस्वा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

जैत गांव कट से एनएच-19 से और परिक्रमा मार्ग कट एनएच-19 से भारी वाहन, हल्के वाहन सुनरख रोड वृंदावन की ओर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा.

गोकुल रेस्टोरेंट और मसानी चौराहा से कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया विश्व प्रसिद्ध श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की है. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई भी असुविधा न हो उसको लेकर प्रॉपर यातायात व्यवस्थाएं की गई हैं.

मथुरा श्रीकृष्ण जन्म स्थान और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 35 सेक्टर में बांटा गया है. पुलिस अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. 8 कंपनी PAC और एक कंपनी RAF लगाई गई है. सादे कपड़ों में पुलिस के जवान भी तैनात होंगे.

सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है. सभी चेक प्वाइंट्स को चेक किया गया है. शहर में साफ-सफाई की व्यवस्थाएं भी होंगी.

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं को चेक किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा एक टैरिफ प्लान तैयार किया गया है. रूट डायवर्जन के साथ श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं पर्याप्त संख्या में की गई हैं.

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