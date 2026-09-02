मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी; श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन
मथुरा श्रीकृष्ण जन्म स्थान और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 35 सेक्टर में बांटा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 10:21 AM IST
मथुरा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारी में पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. चौराहों पर विशेष सजावट की गई है. दीवारों पर बाल पेंटिंग बनाकर जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई है. पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग से लेकर रूट डायवर्जन और अलग-अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की है.
4 सितंबर की मध्य रात्रि 12:00 बजे भगवान श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. पर्यटन विभाग, मथुरा-वृंदावन नगर निगम, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा विशेष सजावट की जा रही है. पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा है.
शहर के चौराहों पर रंग बिरंगी लाइटें और झालरों के साथ सजावट की गई है. भूतेश्वर चौराहा, बस स्टैंड चौराहा, स्टेट बैंक चौराहा, आर्मी एरिया टैंक चौराहा, होली गेट, डींग गेट, मसानी चौराहा और भरतपुर गेट पर भी सजावट की गई है.
मथुरा में 2 सितंबर से रूट डायवर्जन
- गोवर्धन चौराहा और मंडी चौराहा से भूतेश्वर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कमर्शियल भारी वाहन रोडवेज बस, ट्रैक्टर पूर्णतः प्रतिबंधत हैं.
- रोडवेज बसे औद्योगिक क्षेत्र जयगुरुदेव एनएच-19 होकर मालगोदाम तक आएंगी. इसी मार्ग से वापस जाएंगी.
- भूतेश्वर तिराहा से श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ सभी प्रकार के चारपहिया, टेंपो, ई-रिक्शा, दोपहिया पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- मसानी चौराहा से श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कमर्शियल भारी वाहन नगर निगम की बसें, ट्रैक्टर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- चारपहिया वाहन, टेंपो, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन को श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा.
- मसानी चौराहा से चौक बाजार लाल दरवाजा की ओर समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- गोकरन तिराहा से चौक बाजार और चौक बाजार से द्वारिकाधीश मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- बस स्टैंड से भूतेश्वर की ओर जाने वाली रोडवेज व नगर निगम की बसें भूतेश्वर की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.
- यह सभी बसें मालगोदाम वाले रास्ते से होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगी.
- स्टेट बैक चौराहा से सभी प्रकार के कमर्शियल भारी वाहन, ट्रैक्टर आदि वाहन भूतेश्वर की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- यह सभी वाहन धौली प्याऊ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- कृष्णापुरी से सभी प्रकार के कमर्शियल भारी वाहन होली गेट की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- जीआईसी कॉलेज बैरियर से चारपहिया, ऑटो टेंपो, ई-रिक्शा होली गेट की ओर प्रतिबंधित रहेंगे.
- लक्ष्मी नगर चौराहा से एनसीसी तिराहा की ओर आने वाले सभी प्रकार के कमर्शियल भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे.
- डींग गेट चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को श्रीकृष्ण जन्मभूमि की तरफ पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा.
- गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी चौराहा की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के कमर्शियल भारी वाहन को पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- आवश्यकता पड़ने पर चारपहिया वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे.
- भरतपुर गेट से डींग गेट की ओर समस्त प्रकार के चारपहिया वाहन ऑटो, ई-रिक्शा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- चौक बाजार से मिलन तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- मछली फाटक टैंक चौराहा से आवश्यकता पड़ने पर चारपहिया वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा को प्रतिबंधित किया जाएगा.
- महाविद्या कालोनी वैरियर से रूपम तिराहा की ओर समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- रूपम तिराहा से महाविद्या कालोनी की ओर समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- गणेशरा कट एनएच-19 (रोहिणी गेस्ट हाउस तिराहा वैरियर) से पोतरा कुंड श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- भैस बहौरा केआर डिग्री कॉलेज तिराहा से अमरनाथ कट की ओर समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- बीएन पोद्दार कॉलेज छावनी रेलवे स्टेशन गेट नं-2वैरियर से चारपहिया, ऑटो टेंपो, ई- रिक्शा होली गेट की ओर प्रतिबंधित रहेंगे.
- स्टेट बैक चौराहा से भरतपुर गेट की ओर चार पहिया वाहन, कमर्शियल वाहन , ऑटो, ई-रिक्शा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- रेलवे ग्राउंड धौली प्याऊ से स्टेट बैक चौराहा की तरफ सभी प्रकार के भारी कमर्शियल एवं रोडवेज बसें प्रतिबंधित रहेंगी.
- आवश्यकता पड़ने पर समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित किए जाएंगे.
- नया बस स्टैंड से भूतेश्वर तिराहा की ओर समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- एनएच-19 बजरंग धर्मकांटा अंडरपास महोली रोड से नया बस स्टैंड की ओर भारी कमर्शियल वाहन, रोडवेज बसें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- कृष्णा नगर बिजलीघर तिराहा फायर सर्विस कट से भूतेश्वर की ओर चार पहिया, टेंपो, ई-रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे.
मंदिर के गेट पर श्रद्धालुओं की भीड़: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में 2 दिन शेष बचे हैं. दूर- दराज से श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो चुका है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के गेट नंबर 1 2 और 3 पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है. जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर 3 से प्रवेश द्वार और गेट नंबर 1 से निकासी द्वारा बनाया है.
3 सितंबर को निकलेगी शोभा यात्रा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान मंदिर परिसर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शोभायात्रा 3 सितंबर की सुबह 9:00 बजे निकाली जाएगी. पर्यटन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 250 कलाकार शोभा यात्रा में शामिल होंगे. राधा कृष्ण की वेश-भूषा में लीलाओं का मंचन होगा.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन की यातायात व्यवस्था
- छटीकरा से कस्वा वृंदावन की ओर भारी कमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- छटीकरा-वृंदावन मार्ग पर मल्टीलेबल पार्किंग स्थल से आगे किसी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा.
- वैष्णो देवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन, बड़ी बसें एवं छोटी बसें वृंदावन की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.
- रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- मथुरा-वृदांवन मार्ग पर सौ सैया से आगे सभी प्रकार के भारी चारपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- वृंदावन कट, पानी गांव से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- पानी घाट तिराहे (यमुना पुल) से परिक्रमा मार्ग की ओर वृंदावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- पानी गांव चौराहा से सौ-सैया कस्वा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- जैत गांव कट से एनएच-19 से और परिक्रमा मार्ग कट एनएच-19 से भारी वाहन, हल्के वाहन सुनरख रोड वृंदावन की ओर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा.
- गोकुल रेस्टोरेंट और मसानी चौराहा से कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया विश्व प्रसिद्ध श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की है. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई भी असुविधा न हो उसको लेकर प्रॉपर यातायात व्यवस्थाएं की गई हैं.
मथुरा श्रीकृष्ण जन्म स्थान और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पूरे क्षेत्र को 7 जोन और 35 सेक्टर में बांटा गया है. पुलिस अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. 8 कंपनी PAC और एक कंपनी RAF लगाई गई है. सादे कपड़ों में पुलिस के जवान भी तैनात होंगे.
सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और सूचना तंत्र को मजबूत किया गया है. सभी चेक प्वाइंट्स को चेक किया गया है. शहर में साफ-सफाई की व्यवस्थाएं भी होंगी.
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और धर्मशालाओं को चेक किया जा रहा है. प्रशासन द्वारा एक टैरिफ प्लान तैयार किया गया है. रूट डायवर्जन के साथ श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं पर्याप्त संख्या में की गई हैं.
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