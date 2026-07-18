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बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला 2026 की तैयारी, कांवरिया रूट लाइन का विस्तार, हफ्ते में दो दिन अरघा सिस्टम

दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेला की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं.

Basukinath Dham in Dumka
बासुकीनाथ मंदिर और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
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दुमकाः विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारी बासुकीनाथ में प्रशासनिक देखरेख में जोरों पर चल रही है. कहीं बड़े-बड़े टेंट सिटी तो कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को ठहराने के लिए विशाल पंडाल बनाए जा रहे हैं. जिले के वरीय अधिकारी लगातार तैयारी की निगरानी कर रहे हैं, ताकि आने वाले लाखों श्रद्धालु सुगमतापूर्वक जलार्पण कर सकें. वहीं पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने कहा कि अन्य सालों की भांति इस साल भी श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखा गया है.

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के आरंभ होने में एक पखवाड़े से भी कम समय बचा है और मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से बासुकीनाथ धाम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

जानकारी देते बासुकीनाथ पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष और महामंत्री. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कांवरिया रूटलाइन का विस्तार, शिवगंगा की सफाई

श्रावणी मेले में श्रद्धालु बाबा बासुकीनाथ मंदिर में सुविधापूर्वक दर्शन-पूजन कर सकें इसको लेकर इस वर्ष कांवरिया रूट लाइन का विस्तार किया गया है. साथ ही शिवगंगा की वृहत स्तर पर साफ-सफाई की गई है, ताकि श्रद्धालु शिवगंगा के स्वच्छ जल में आस्था की डुबकी लगातार भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकें.

सोमवार और मंगलवार को रहेगा अरघा सिस्टम

सोमवार और मंगलवार को मंदिर में संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर गर्भगृह के बाहर अरघा लगाकर श्रद्धालुओं के द्वारा भोलेनाथ का जलाभिषेक कराया जाएगा. वहीं थके-हारे श्रद्धालुओं के आवासन के लिए बड़े पैमाने पर टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है. साथ ही घायल और अस्वस्थ कांवरियों के समुचित इलाज के लिए टेंट सिटी अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है.

पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष ने दी जानकारी

पंडा धर्मरक्षिणी सभा बासुकीनाथ के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि इस वर्ष आयोजित होने वाले श्रावणी मेले में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर इस वर्ष मेला क्षेत्र का विस्तार किया गया है. बाबा मंदिर के उत्तर दिशा में हाइवे के समीप स्थित तारा मंदिर के पास से पैदल कांवरियों को पूजा-अर्चना के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से बासुकीनाथ मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा.

वहीं डाक बम, शीघ्र दर्शनम कांवरियों के लिए अलग रूट लाइन की व्यवस्था की गई है. मंदिर के बाहर काफी संख्या में जलार्पण काउंटर लगाया गया है, ताकि लाइन में लगकर जलाभिषेक करने में असमर्थ श्रद्धालु जलार्पण काउंटर में जल डालकर भोलेबाबा का जलाभिषेक कर सकें.

वहीं पंडा धर्मरक्षिणी सभा के महामंत्री संजय झा ने बताया कि श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारी प्रगति पर है और मेला आरंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी. सावन में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और पंडा धर्मरक्षिणी सभा का भी भरपूर सहयोग रहेगा.

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी बासुकीनाथ में युद्ध स्तर पर हो रही है तैयारी. वरीय पदाधिकारी की निगरानी में सभी तैयारी हो रही है. आगामी 30 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 का उद्घाटन होगा.

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बासुकीनाथ में श्रावणी मेला की तैयारियों का उपायुक्त ने लिया जायजा, कहा- श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराना प्राथमिकता

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