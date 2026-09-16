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दिवंगत मंत्री के श्राद्ध कर्म समारोह में जुटेंगे हजारों लोग, मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद

दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार का श्राद्ध कार्यक्रम गुरुवार को है, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है.

Preparations for Shraddha ceremony of late Minister Sudivya Kumar are complete
तैयारियों का जायजा लेतीं कल्पना सोरेन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2026 at 8:19 PM IST

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Updated : September 16, 2026 at 8:34 PM IST

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गिरिडीहः दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का द्वादश श्राद्ध कर्म गुरुवार को है. कार्यक्रम दिवंगत मंत्री के रिसॉर्ट उत्सव उपवन में आयोजित होगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ - साथ सूबे के कई मंत्री, सांसद, विधायक के साथ पक्ष - विपक्ष के कई नेता एवं अधिकारी के साथ - साथ विभिन्न वर्ग के लोगों का जुटान होना तय है.

उम्मीद है कि 30 हजार से अधिक लोग दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर यहां तैयारी पूरी की गई है. कार्यक्रम की तैयारी का जायजा मुख्यमंत्री की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिया. यहां जिलाधिकारी रामनिवास यादव के साथ एसपी डॉ बिमल कुमार, डीडीसी स्मृति कुमारी भी मौजूद रहीं. वहीं जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह भी कार्यक्रम की हरेक तैयारी की समीक्षा करते रहे.

दिवंगत मंत्री के श्राद्ध कर्म समारोह की तैयारी (ईटीवी भारत)
1500 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था

यहां श्राद्ध कार्यक्रम में 30 हजार से अधिक लोगों के आने की संभावना है. ऐसे में प्रसाद लेने के लिए एक साथ पंद्रह सौ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है. जबकि श्रद्धांजलि के लिए भी अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था है. बुधवार को हरेक स्थान का निरीक्षण कल्पना सोरेन के साथ डीसी - एसपी ने किया. यहां कल्पना सोरेन ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, पार्किंग, आगंतुकों के आवागमन समेत अन्य बिंदुओं की जानकारी ली.

सुबह 9 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश निषेध
चूंकि इस श्राद्ध कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंड के अलावा अलग - अलग जिले तथा दूसरे प्रदेश से भी लोगों के आने की संभावना है. ऐसे में शहरी क्षेत्र में सुबह 9 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है, जो मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा. यातायात व्यवस्था एवं वाहनों की पार्किंग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसी - एसपी ने सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. बताया गया कि हर रूट में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है. साथ ही साथ हर स्थान पर सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारी के साथ जवानों को तैनात किया गया है.

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Last Updated : September 16, 2026 at 8:34 PM IST

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