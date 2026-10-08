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भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले के लिए जेएससीए तैयार, दर्शकों से अध्यक्ष ने की खास अपील

भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले के लिए स्टेडियम में तैयारियां ( Etv Bharat )

रांचीः जेएससीए स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यह मैच शुक्रवार को शाम 7 बजे से खेला जाएगा. जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि मैच के दौरान दर्शक अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें. स्टेडियम में हेलमेट, पानी की बोतल और किसी भी तरह का बैग लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं है. इसलिए दर्शक प्रतिबंधित सामान लेकर स्टेडियम नहीं पहुंचें, ताकि प्रवेश के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम