भारत-वेस्टइंडीज मुकाबले के लिए जेएससीए तैयार, दर्शकों से अध्यक्ष ने की खास अपील
रांची में शुक्रवार को होने वाले भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 क्रिकेट मैच की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 5:17 PM IST
रांचीः जेएससीए स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यह मैच शुक्रवार को शाम 7 बजे से खेला जाएगा. जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि मैच के दौरान दर्शक अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें. स्टेडियम में हेलमेट, पानी की बोतल और किसी भी तरह का बैग लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं है. इसलिए दर्शक प्रतिबंधित सामान लेकर स्टेडियम नहीं पहुंचें, ताकि प्रवेश के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
उन्होंने बताया कि गुरुवार को दोनों टीमों ने स्टेडियम में अभ्यास किया. मुकाबले को लेकर मैदान में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है. कैमरा व्यवस्था से लेकर प्रसारण और मैच से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रखी गई है.
झारखंड में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त उत्साह
अजय नाथ शाहदेव ने दर्शकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में मैदान के अंदर प्रवेश करने की कोशिश न करें. दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में क्रिकेट को लेकर हमेशा लोगों में जबरदस्त उत्साह रहता है. इस बार भी जेएससीए स्टेडियम में दर्शकों का वही उत्साह और जोश देखने को मिलेगा.
दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को हिम्मत देने की प्रार्थना
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में संवेदना व्यक्त की गई है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन परिवार में हुए दुखद निधन के कारण उनके परिवार की ओर से कोई भी सदस्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगा. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और दुख की इस घड़ी में शोक-संतप्त परिवार को हिम्मत देने के लिए प्रार्थना की.
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